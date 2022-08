Améliorations des égouts pluviaux avec plus de deux mois de retard – Shaw Local

POLO — Un projet d’amélioration des égouts pluviaux de 3,2 millions de dollars à Polo accuse plus de deux mois de retard en raison d’un retard dans la livraison de pièces de tuyauterie cruciales.

Le projet de la rue Colden comprend environ 10,5 pâtés de maisons, qui s’étendent à la fois sur le quartier des affaires du centre-ville et sur les quartiers résidentiels. Il est destiné à aider à atténuer l’accumulation d’eau sur la route 26 de l’Illinois – nommée Division Avenue dans les limites de la ville de Polo – lors de pluies torrentielles.

Les responsables de la ville et le principal entrepreneur du projet – Martin & Co., de l’Oregon – ont pu se plonger dans le projet lorsque deux des quatre “voûtes” nécessaires sont arrivées la semaine dernière, a déclaré le directeur des travaux publics, Kendall Kyker. Les travaux ne pouvaient pas commencer tant que les voûtes n’étaient pas livrées, a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas poser le [smaller] tuyau dans le sol, puis espérons que nous mettrons le tuyau de 70 000 livres dans le sol et espérons qu’il ira au bon endroit », a déclaré Kyker.

Chaque voûte pèse entre 60 000 et 70 000 livres et connectera des pipelines de tailles différentes à des points tournants tels que des intersections, a-t-il expliqué. Ils attendent toujours les deux autres, qui devraient être livrés dans les deux prochaines semaines, a déclaré Kyker.

Mardi, l’une des voûtes avait été installée sous South Maple Avenue près de l’intersection avec West Colden Street, où le système d’égout pluvial sortira des rues de la ville, a déclaré Kyker. Le deuxième coffre-fort que la ville a reçu ira à l’intersection de South Maple Avenue et West Buffalo Street.

“En ce moment, nous pouvons travailler et aller jusqu’au Congrès [Avenue],” il a dit. “Alors cette boîte devrait être ici dans les deux prochaines semaines, mais je pense qu’il leur faudra [the construction crew installing the storm sewer pipes] deux semaines pour se rendre au Congrès de toute façon.

“C’est un énorme tuyau et vous devez tout creuser et tout mettre dedans et cela va leur prendre un certain temps”, a ajouté Kyker.

Les travaux effectués le long de South Congress Avenue sont liés au projet, mais ne font pas partie de l’égout pluvial lui-même, a-t-il noté. Le trottoir est le long d’une partie de South Congress Avenue est déchiré parce que les égouts sanitaires et les conduites d’eau ont dû être déplacés pour créer de l’espace pour les égouts pluviaux, a déclaré Kyker.

Une grande partie du projet est financée par deux subventions d’État – une subvention d’infrastructure publique Fast-Track de 2 millions de dollars à partir d’août 2020 et une subvention globale de développement communautaire de 500 000 $ pour les infrastructures publiques à partir de janvier 2019. Il laisse la ville directement responsable de 628 950,01 $, pour lesquels Polo City Les membres du Conseil ont approuvé l’émission d’obligations générales.

La subvention FTPI exige que les bénéficiaires fassent un «effort de bonne foi» pour attribuer au moins 25% d’un projet à des entreprises certifiées Business Enterprise Program.

Selon le Département des services de gestion du contrôle de l’Illinois, qui supervise le BEP, la certification exige qu’une entreprise soit détenue à au moins 51 % par une minorité, une femme ou une personne handicapée ; être contrôlée à au moins 51 % par un ou plusieurs groupes minoritaires, femmes ou personnes handicapées ; appartenir à un citoyen américain ou à un ressortissant étranger américain ; et ont des ventes brutes annuelles de moins de 75 millions de dollars.

L’État a approuvé la demande de la ville pour une dérogation BEP après que Martin & Co. ait contacté environ 125 entreprises certifiées BEP dans le but de répondre aux exigences de subvention. Cependant, seuls trois ont signé le projet Colden Street, ce qui porte Polo à environ 15% de l’allocation BEP de 25% requise.

“Il n’y a tout simplement pas assez [BEP certified businesses] dans l’Illinois et dans notre région », a déclaré Kyker. La société fournissant les coffres-forts “a été enterrée” dans des contrats, et cela, combiné à des pénuries d’approvisionnement, a joué contre eux, a-t-il déclaré.

Kyker a déclaré qu’il ne savait pas quelle partie du projet Colden Street sera achevée cette année, notant que les équipes de construction traverseront la route 26 deux fois au cours du projet – une fois à Colden Street et une fois à Mason Street.

“Ils ne voudront peut-être pas emprunter et creuser cette autoroute au milieu de l’hiver”, a déclaré Kyker. «Ils veulent s’assurer qu’ils le font déterrer et qu’ils redescendent l’asphalte pour que cette autoroute continue de fonctionner. Eh bien, si c’est trop tard [in the year]le bitume ne fonctionne pas correctement.

Il y a une chance que Martin & Co. décide de traverser la Route 26 une fois cette année, et attende jusqu’en 2023 pour la traverser une deuxième fois, a-t-il dit. Aucune des rues qui sont actuellement détruites ou qui doivent l’être ne peut être laissée en gravier pendant l’hiver, a déclaré Kyker.

“Je labourerais du gravier dans les cours des gens et je ne peux pas saler le gravier car il devient mou et les gens restent coincés”, a-t-il déclaré. “S’il y avait de la glace là-bas, je devrais continuer à répandre du gravier sur cette route tout l’hiver, et ce serait une déception pour tous ceux qui vivent là-bas.”

Il y a de fortes chances que, quelle que soit la construction souterraine que Marin & Co. pourra terminer d’ici la fin octobre, elle s’arrêtera pour 2022, a déclaré Kyker.