Améliorations de la sécurité pour Horizon Drive de West Kelowna en attente

Le personnel de la ville de West Kelowna devra essayer à nouveau de trouver une entreprise pour installer des trottoirs et des pistes cyclables le long d’un tronçon d’Horizon Drive.

Les travaux ont fait l’objet d’un appel d’offres du 8 au 31 mars mais n’ont attiré qu’un seul soumissionnaire, Copcan Holdings Ltd., qui a soumis une offre de 3 077 588,06 $.

« Ce qui était un peu surprenant, car deux semaines auparavant, nous venions de fermer le sentier polyvalent de la Boucherie et nous avons reçu quatre soumissions et des prix très compétitifs et c’était beaucoup plus de travail que ce projet », a déclaré Rob Hillis, directeur de l’ingénierie. « Parfois, cela peut être la chance du tirage au sort et malheureusement sur celui-ci, nous n’avons pas eu beaucoup de chance. »

L’offre de Copcan était supérieure à l’estimation préalable à l’appel d’offres de la ville de 1 847 000 $, qui comprenait environ la moitié des améliorations.

Le projet verrait des améliorations pour les piétons le long d’Horizon Drive, d’Olympus Way à Covington Crescent. Le tronçon de 1,1 kilomètre n’est actuellement pas doté d’installations adéquates pour les piétons et les cyclistes. Les travaux sur le projet ont été planifiés sur deux ans.

Il y a trois autres projets dans la région qui auront une incidence sur la circulation dans le quartier West Kelowna Estates cette année. En raison de ces impacts et du financement disponible, l’appel d’offres a été annulé et sera relancé à l’hiver 2024.

Com. Jason Friesen a déclaré que l’un des défis qu’il a entendus de la part de l’industrie est que les municipalités lancent des appels d’offres et veulent que le travail soit fait demain.

« Il y a toujours une implication financière avec cela », a-t-il déclaré. « Soit vous l’obtenez bon, pas cher ou rapide, vous n’obtenez pas les trois. »

Friesen a encouragé le personnel à faire en sorte qu’il y ait suffisamment de temps dans le processus d’appel d’offres pour attirer plus d’offres.

