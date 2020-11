Amélioration de l’alimentation, lutte contre l’anémie et autres avantages des fruits secs

Les fruits secs et les noix ont toujours fait partie intégrante du régime alimentaire indien. Ils sont considérés comme une puissance énergétique. Vous vous souvenez peut-être que votre mère vous a conseillé de grignoter des amandes trempées ou des dattes pour aiguiser votre mémoire. Ensuite, il y a Diwali, lorsque nous nous entourons de coffrets cadeaux de fruits secs. Même les femmes enceintes sont encouragées à ajouter des fruits secs à leur alimentation quotidienne.

Une étude récente publiée dans le Journal de l’Académie de nutrition et diététique a conclu que la consommation régulière de fruits secs augmente non seulement la qualité de votre alimentation, mais favorise également la santé cardiométabolique du corps. L’étude a également révélé que si les participants qui consommaient plus de fruits secs avaient un apport calorique plus élevé, leur IMC et leur tour de taille étaient inférieurs, indiquant un mode de vie plus actif.

Voici quelques avantages pour la santé de l’ajout de fruits secs à votre alimentation:

1. Réduit le risque de diverses maladies, garde l’intestin en bonne santé

Les fruits secs sont densément riches en fibres et en antioxydants, qui aident à lutter contre l’obésité et le diabète. Les antioxydants aident à prévenir le cancer et les maladies intestinales. Il a été prouvé que les fruits secs riches en phénol tels que les abricots et les raisins secs réduisent le risque de maladies cardiaques, de diabète et de maladies dégénératives du cerveau (comme la démence). Les personnes souffrant de constipation peuvent tirer profit de l’ajout de figues séchées à leur alimentation habituelle.

2. Substitut de sucre naturel et lutte contre l’anémie

Les dattes séchées, facilement disponibles tout au long de l’année, peuvent être une excellente source d’énergie après une longue journée ou en préparation pour une. Ils sont riches en sucres naturels tels que le fructose, le saccharose et le glucose et peuvent donc être une source d’énergie instantanée. Ils peuvent être utilisés comme substitut du sucre car ils sont moins transformés et naturellement sucrés. Ils sont une excellente source de fer et cela les rend bons pour prévenir l’anémie. Ils sont également excellents pour le développement du fœtus lorsqu’ils sont consommés pendant la grossesse.

3. Améliore la santé cardiaque et la vue, combat l’infection urinaire

Les canneberges séchées contiennent une grande quantité d’anthocyanes. Ce composé donne aux canneberges leur couleur rouge foncé et il est prouvé qu’il possède des propriétés anticancéreuses et anti-inflammatoires. Une étude publiée dans le Journal de nutrition a déclaré que les anthocyanes peuvent être bénéfiques pour réduire les infections récurrentes des voies urinaires chez les femmes sensibles. Ils améliorent également la vue et préviennent les maladies cardiovasculaires et hépatiques.

4. Alternative de collation riche en nutriments

Certains recherche indique également que le processus de séchage au soleil augmente la concentration d’antioxydants et de phytonutriments dans les fruits secs et peut être considéré comme une forme concentrée de fruits frais. Comme ils sont riches en nutriments, même une petite quantité pourrait être très bénéfique. Cela en fait une option de collation pratique et saine.

5. Durée de conservation plus longue pour que vous puissiez avoir n’importe quel moment de l’année

Les fruits secs ont une durée de conservation plus longue que les fruits frais, ce qui les rend accessibles tout au long de l’année. Par exemple, les mangues séchées peuvent être dégustées tout au long de l’année avec tous les bienfaits de la mangue.

6. Favorise le développement global

Les fruits secs peuvent être une source précieuse de micronutriments, tels que le calcium, les vitamines et les minéraux, qui aident au bon développement des os et des muscles au cours des âges de croissance. Les ajouter à l’alimentation quotidienne des enfants pourrait favoriser une taille et un poids sains.

À considérer avant de consommer des fruits secs

Cependant, il y a quelques points à garder à l’esprit lors de la consommation de fruits secs. Selon la taille de la portion, les fruits secs pourraient être une épée à double face. Les fruits secs doivent être consommés dans une limite car ils sont très riches en nutriments et en une version concentrée de fruits frais. Essayez d’éviter les fruits secs enrobés de sucre car ils peuvent avoir un effet inverse sur le diabète et l’obésité. En outre, les gens doivent être conscients de toutes les allergies associées qu’ils peuvent avoir avant de consommer des fruits secs.

