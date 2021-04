Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que l’attaquant Christian Pulisic faisait « d’énormes progrès » après avoir réappris à faire confiance à son corps à la suite de problèmes de blessures persistants.

L’international américain fait pression pour débuter la demi-finale de la FA Cup samedi contre Manchester City après s’être forcé à revenir dans la formation ces derniers temps, marquant trois buts lors de ses quatre dernières apparitions.

Pulisic souffre de problèmes persistants aux ischio-jambiers depuis la défaite en finale de la FA Cup en août dernier contre Arsenal, l’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, ayant déclaré que le club cherchait à concevoir un plan d’entraînement sur mesure pour améliorer sa disponibilité.

Le joueur de 22 ans était en grande partie limité aux apparitions de remplacement jusqu’à ce mois-ci, Tuchel invoquant le besoin de « se sentir calme, mentalement », mais il a joué un rôle clé dans la victoire 4-1 du week-end dernier à Crystal Palace et a recommencé trois jours plus tard en tant que Chelsea a devancé le FC Porto pour atteindre les quatre derniers matchs de la Ligue des champions.

S’exprimant avant d’affronter City, Tuchel a déclaré: « Il a fait d’énormes progrès, il a été fantastique dans les derniers matchs et peut-être que je ne peux pas l’expliquer mieux – être calme, se faire confiance en termes de blessure, en termes de pleine forme physique, capacité et un peu plus de calme et de confiance en moi et être conscient que je lui fais confiance et ces choses.

« C’est important pour lui de montrer tout son potentiel. Une fois qu’il a pris conscience qu’il est un joueur énorme et qu’il a maintenant de grandes performances car il a un impact énorme physiquement et en termes de qualité, dribble des courses, arrivant dans la surface dans des délais cruciaux. des moments.

« Il est intervenu et c’est ce que je sais de lui et j’en suis très heureux au cours des dernières semaines et des derniers matchs. »