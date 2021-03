E!: Parlez-moi de votre collaboration avec Jouer Cosmetics et à quoi peut-on s’attendre?

AZ: C’est un beau et beau duo de blush, donc en gros c’est un blush à une extrémité, puis un surligneur super rosé de l’autre. Et je suis obsédé par ça. Je suis une personne très maquillée. Je garde généralement mon maquillage léger, et pour moi, le blush et le surligneur, c’est comme moi, surtout parce que cela m’élève et me réveille sans tout un visage de maquillage.

Ce que j’aime tant dans ce produit, c’est que « Be Loud » et « Be Strong » sont les deux noms de teintes. Et pour moi, toute ma plate-forme consiste à être fort et fort, à être informé sur le monde qui vous entoure et à être fort dans vos convictions, à utiliser votre voix et à dire votre vérité.

Pour moi, toute cette collaboration, c’est un peu comme mélanger les deux mondes de ce que je prêche à ma plate-forme, c’est-à-dire être habilité et embrasser votre beauté, mais aussi cultiver votre esprit et embrasser votre intelligence. Et c’est pourquoi je suis obsédé par ce produit parce que c’est tout ce que j’aime et prêche.