Amélie (pas Emily) à Paris

Largement considérée comme l’une des comédies romantiques les plus typiques de tous les temps, Amélie on a l’impression qu’il a toujours existé. En vérité, cependant, la confection française originale de Jean-Pierre Jeunet est relativement fraîche par rapport à tant d’autres comédies romantiques classiques. Initialement sorti aux États-Unis en février 2002, Amélie fait aujourd’hui l’objet d’une réédition bienvenue en salles.

Le film met en vedette Audrey Tautou dans le rôle d’une jeune charmeuse avec un sourire gagnant et le don de réparer la vie de ceux qui l’entourent. Je le regarde maintenant – en ce moment de célébration pour Barbie, Taylor Swift et Beyoncé –Amélie représente un type plus calme de force féminine. Cela semble être à la fois un retour en arrière innocent et un reflet de la féminité moderne.

Amélie conserve son énergie juvénile et son attrait intemporel, en grande partie grâce au rôle de Tautou en tant que jeune femme souffrant d’anxiété sociale, qui développe des stratagèmes et des astuces qui aideront les gens tout en lui permettant de conserver l’anonymat. Ses petits actes de gentillesse ont un grand impact sur son entourage.

L’histoire se déroule en 1997, juste après la mort de la princesse Diana, ou « Laydee Dee » comme l’appellent les personnages. En revanche, le film véhicule une sensibilité conceptuelle du début du XXe siècle, conférant aux débats une atmosphère chaleureuse et nostalgique. Des décors méticuleux et une cinématographie élégante évoquent la fantaisie et la curation distinctive des films de Wes Anderson. À l’origine, la rapidité de l’histoire et son montage rapide étaient considérés comme « frénétiques ». Pas plus. Notre monde accéléré a rattrapé Améliele rythme et le tempo.

Fille unique d’un père au « cœur dur » et d’une mère « inapte », Amélie fabrique des poupées en papier et joue en solo à des jeux comme les dominos. Elle devient solitaire et observatrice de la vie, négligeant son propre bonheur en étant obsédée par la vie insatisfaite des autres. À 23 ans, alors qu’elle travaille comme serveuse dans un café, elle tombe par hasard sur la boîte en fer blanc d’un garçon contenant des petits jouets et d’autres trésors. Elle s’aventure à la recherche de l’homme désormais adulte qui l’a perdu, lui apportant une joie inattendue. Amélie s’engage alors à poursuivre les bonnes actions qui équilibreront la balance de l’injustice autour d’elle, mettant en mouvement son but dans la vie, à réaliser des actes d’amour désintéressés.

Dans sa communauté de voisins, commerçants et habitués des cafés, Amélie a du pain sur la planche. Elle réunit deux cœurs solitaires, se venge d’un épicier intimidateur en trafiquant ses pantoufles, son alcool et son numéro abrégé, et escorte un aveugle dans les rues tout en décrivant les images et les odeurs le long du chemin.

Ses projets sont bien chorégraphiés et des critiques blasés ont affirmé qu’ils étaient trop faux et artificiels pour être pleinement satisfaisants. Il est vrai que le conte de Jeunet, co-écrit avec Guillaume Laurant, est assez éloigné de la réalité. Il s’agit d’une version filtrée de la ville, à l’image de Émilie à Paris. Le quartier Montmartre de Paris, avec le Sacré Cœur qui se profile, est un décor romantique cliché pour qu’Amélie tombe amoureuse de Nino (Mathieu Kassovitz, La Haine), un beau collectionneur de strips pour photo booth.

AMÉLIE | bande annonce officielle

Contrairement à la bonté du protagoniste, il y a des personnages imparfaits – cruels, étranges ou ennuyeux – dans ce conte de fées pour adultes qui présente également de la nudité, des orgasmes exagérés et des godes. En fait, Nino travaille dans un magasin de vidéos pornographiques (ainsi que dans une maison hantée d’une fête foraine). Un érotisme subtil règne partout, alors qu’Amélie glisse sa main sur un sac de lentilles ou entend le cliquetis d’un rideau de perles se balancer.

Un voisin reclus, fragile comme du verre, qui peint et repeint une copie du « Déjeuner de la canotage » de Renoir, encourage Amélie à poursuivre son béguin, renversant la situation en lui donnant un coup de pouce. Il lui reproche de prendre soin des autres avant d’elle-même. Elle décide d’attirer Nino à travers une chasse au trésor sophistiquée, une manœuvre qui pourrait être l’une des les gestes les plus romantiques de l’histoire des comédies romantiques.

Dans une société encore sous le choc des attentats du 11 septembre, Amélie était une évasion lors de sa sortie originale par Miramax de Harvey Weinstein. Le film a été nominé pour cinq Oscars, dont celui du meilleur scénario et du meilleur film étranger, mais n’a remporté aucune statuette. Selon Jeunetl’Académie avait à ce moment-là une rancune contre Weinstein en raison de ses pratiques de campagne louches.

Quelle que soit la raison pour AmélieAux Oscars, cela n’a pas affecté l’héritage du film. Tout comme son sens très spécifique du temps et du lieu – ce n’est pas tout à fait une pièce d’époque, mais elle n’est pas non plus nettement contemporaine –Amélie reste une version idéalisée d’un monde qui n’a jamais existé, mais dans lequel nous souhaiterions tous vivre. Le film semble à la fois intemporel et rétro, capable de parler au public quel que soit le moment où il le regarde.

À l’époque de sa première sortie, Amélie c’était comme une évasion rafraîchissante, un rappel qu’il restait encore du bon dans le monde. Il est désormais facile de projeter les sentiments de solitude et d’isolement persistants dus à la pandémie de COVID-19 sur la timidité et le comportement excentrique d’Amélie. Dans vingt ans, il y aura une nouvelle anxiété moderne, et Amélie s’avérera probablement être une toile de fond étonnamment prémonitoire pour cela aussi. C’est peut-être un peu artificiel, mais AmélieLe charme d’évasion de est indéniable.