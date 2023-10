Amelia Spencer bouleversée lorsqu’elle apprend des nouvelles de son père Dan à Emmerdale

AMELIA Spencer est bouleversée après avoir reçu des nouvelles de son père Dan à Emmerdale.

L’adolescente – interprétée par Daisy Campbell – a été dévastée en août lorsque son père a été condamné à huit ans de prison.

Amelia Spencer est bouleversée après avoir reçu des nouvelles de son père Dan à Emmerdale

Dan a été condamné à huit ans de prison pour homicide involontaire en août.

Dan – joué par Liam Fox – avait plaidé coupable d’homicide involontaire. Il avait frappé Lloyd, le harceleur d’Amelia, après l’avoir trouvé dans le village.

Cependant, le seul coup de poing a vu Lloyd tomber et se casser la tête sur un rocher, et il est mort plus tard en hôpital.

Depuis lors, Amelia s’appuie sur le soutien des autres villageois d’Emmerdale alors qu’elle élève bébé Esther sans Dan pour l’aider.

Mais dans les scènes suivantes, la jeune maman s’énerve lorsqu’elle lit une carte d’anniversaire de Dan.

Mais qu’est-ce que ça dit ?

Pendant ce temps, Amelia n’est pas la seule à être bouleversée. nouvelles à Emmerdale dans les prochains jours.

Lydia Dingle a du mal à faire face à la suite du viol de son amour d’enfance Craig Reed.

Même si elle s’est finalement ouverte à sa famille sur ce qui s’est passé, Lydia est toujours une coquille de son ancien moi et son mari inquiet, Sam, n’a aucune idée de ce qu’il faut faire pour l’aider au mieux.

Dans les scènes à venir, Lydia insiste pour nettoyer la maison, tandis que Sam se sent perdu et impuissant, effrayé à l’idée de toucher sa femme traumatisée.

Lorsqu’un police Un policier arrive pour la mettre au courant après l’arrestation de Craig, Lydia est immédiatement nerveuse.

Sam est en colère et Lydia a du mal à cacher sa déception lorsque l’officier leur dit que Craig a été libéré dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Emmerdale est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.