Amelia Hamlin répond aux accusations de «pêche noire»

Amelia Hamlin a répondu aux accusations de « blackfishing » après qu’une série de photos qu’elle a partagées sur les réseaux sociaux a suscité la controverse.

Le 25 février, la mannequin a partagé une série de photos d’elle-même à Instagram. Sur les photos, elle porte ses cheveux en une longue tresse fine et son teint apparaît plusieurs nuances plus sombres que sur ses autres photos récentes. Elle a sous-titré le message, « le coup de fouet m’a fait aimer … »

Bien que les commentaires de la jeune fille de 19 ans soient maintenant désactivés pour ce message, elle a pris sa story Instagram pour partager qu’elle avait reçu des commentaires négatifs sur les photos, qui l’accusaient de «pêche noire». Le terme «blackfishing» fait référence au fait que des personnes non noires utilisent des cheveux ou du maquillage pour créer l’apparence de certaines caractéristiques qui les rendent noires ou plus racialement ambiguës. Dans ce cas, c’était le teint foncé d’Amelia qui fit douter de ses intentions.

La star qui sort avec Scott Disick, a écrit sur son histoire, « je reçois beaucoup de commentaires en ce qui concerne ma dernière photo. On me dit que je suis ‘pêche noire’ – merci à tous de m’avoir éduqué sur ce sujet. Je suis récemment allé en vacances au soleil et grâce à mon héritage italien, je bronzais très facilement. «