Amelia Earhart : Tout ce que nous savons sur l’avion perdu depuis longtemps du pilote légendaire

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

« Le 2 juillet 1937, Amelia Earhart et le navigateur Fred Noonan ont décollé de Papouasie-Nouvelle-Guinée, approchant de la fin de leur voyage record autour du monde pour ne plus jamais être revus. Jusqu’à aujourd’hui.”

“Deep Sea Vision a trouvé ce qui semble être le Lockheed 10-E Electra d’Earhart.”

Ce message était posté sur Instagram par la société d’exploration sous-marine basée en Caroline du Sud le 27 janvier, aux côtés d’une série de photographies jaunes au sonar d’un objet distinctement de forme plane se trouvant à 16 000 pieds sous les vagues au fond de l’océan Pacifique.

La société de Charleston pense que cette forme pourrait bien être celle de l’avion manquant dans lequel la légendaire aviatrice américaine Amelia Earhart a disparu il y a 87 ans, une découverte qui promet de résoudre l’un des mystères les plus persistants du XXe siècle.

L’équipe de 16 membres de Deep Sea Vision a utilisé un drone sous-marin « Hugin » de pointe pour étudier plus de 5 200 milles carrés du Pacifique avant de trouver ce qu’elle pense être l’épave de l’avion d’Earhart.

La découverte passionnante de l’entreprise – si c’est bien ce qu’elle s’avère être – a été rendue possible grâce à Tony Romeo, pilote et ancien officier du renseignement de l’US Air Force, qui a vendu un portefeuille immobilier commercial afin de financer la chasse à Earhart de 11 millions de dollars.

“C’est peut-être la chose la plus excitante que je ferai de ma vie”, M. Roméo dit Le journal de Wall Street.

« J’ai l’impression d’être un enfant de 10 ans partant à la chasse au trésor.

“Nous avons toujours pensé que c’était un groupe de pilotes qui allait résoudre ce problème, et non les marins.”

Earhart, née à Atchison, Kansas, le 24 juillet 1897, était une aventurière naturelle qui a vu son premier avion à la foire de l’État de l’Iowa à Des Moines en 1907, a obtenu sa licence de pilote en 1922 et est devenue la première passagère à traverser le Atlantic par les airs en 1928, un an seulement après le célèbre vol en solo de Charles Lindbergh.

Ayant quitté Trepassey Harbour, à Terre-Neuve, à bord d’un Fokker F.VIIb le 17 juin par le pilote Wilmer Stultz et atterri à Pwll, près de Burry Port, dans le sud du Pays de Galles, près de 21 heures plus tard, Earhart est rapidement devenu une célébrité, surnommée « Lady Lindy ». sponsorisé par les cigarettes Lucky Strike et payé généreusement pour entreprendre une longue tournée de conférences.

Elle a toutefois dédaigné son rôle dans cet exploit, en faisant remarquer : « Stultz a fait tout le vol – il le fallait. Je n’étais qu’un bagage, comme un sac de pommes de terre… Peut-être qu’un jour j’essaierai seul.

L’épave de l’avion d’Amelia Earhart, perdue depuis longtemps, a peut-être été retrouvée dans le Pacifique. (Getty)

C’est exactement ce qu’elle fit quatre ans plus tard, partant seule de Terre-Neuve le 20 mai 1932 à bord d’un Lockheed Vega 5B et arrivant dans un pâturage de vaches à Culmore, juste au nord de Derry en Irlande du Nord.

Même si elle visait Paris, Culmore était assez proche et cet exploit lui a valu une renommée mondiale et la Distinguished Flying Cross des États-Unis, la Légion d’honneur française et la médaille d’or de la National Geographic Society pour son problème, ainsi que les chaleureuses félicitations du président. Herbert Hoover.

Sa disparition en 1937 aux côtés de Noonan, son navigateur, est survenue alors qu’elle tentait de devenir la première femme à effectuer un vol autour du monde, au départ de Miami, en Floride, le 1er juin, après une première tentative ratée d’un voyage qui prendrait le duo à travers l’Amérique du Sud, l’Afrique, le sous-continent indien et l’Asie du Sud-Est.

Earhart et Noonan ont été vus pour la dernière fois à l’aérodrome de Lae en Nouvelle-Guinée le 2 juillet lors de l’avant-dernière escale de ravitaillement de la tentative avant de perdre le contact peu de temps après près de l’île Howland, en route vers Honolulu à Hawaï pour la dernière étape de 7 000 milles de son 29 000 milles. un kilomètre aller-retour.

Ni Earhart, Noonan ni leur Lockheed n’ont été retrouvés malgré le fait que la marine américaine et les garde-côtes aient organisé la plus grande opération de recherche et de sauvetage de son histoire.

Amelia Earhart est entourée d’une foule de sympathisants et de journalistes après avoir traversé l’Atlantique en 1932. (Getty)

Le couple a finalement été déclaré mort par contumace le 5 janvier 1939, mais son héritage est resté depuis lors une source de fascination et a inspiré des chansons de Joni Mitchell et The Handsome Family, des biopics cinématographiques mettant en vedette Rosalind Russell, Diane Keaton et Hilary Swank et même une poupée Barbie en 2018.

Selon M. Romeo, le submersible de Deep Sea Vision a maintenant photographié ce que l’équipe pense être l’avion disparu à environ 100 milles au large de l’île Howland.

Cependant, des experts rivaux prêchent la prudence contre ce qu’ils considèrent comme un enthousiasme excessif à propos de la découverte, étant donné que plusieurs explications concurrentes pour la disparition d’Earhart ont également été proposées.

Ric Gillespie, un expert de la carrière de la pilote condamnée, a déclaré à CBS News en 2018 qu’il pensait qu’elle s’est écrasé sur l’île Gardner – à 350 milles marins de Howland – et a passé une semaine à appeler à l’aide avant de finalement expirer lorsque son avion a été emporté par la mer.

M. Gillespie a rapporté que des personnes entendaient des appels de détresse provenant d’Earhart jusqu’en Floride, au Texas, dans l’Iowa et au Canada sur des postes de radioamateur.

La propre organisation de l’expert, l’International Group for Historic Aircraft Recovery, affirme également avoir trouvé ses propres preuves, notamment ossements humainspour prouver sa contre-théorie, selon CBS.