Ameesha Patel s’ouvre sur le fait qu’elle a été qualifiée d' »arrogante et snob » par les médias

L’actrice Ameesha Patel a fait des débuts fracassants à Bollywood avec Hrithik Roshan dans « Kaho Naa Pyaar Hai », et elle a encore renforcé sa position avec le blockbuster « Gadar- Ek Prem Katha ». Cependant, après « Gadar », sa carrière a connu une chute, et maintenant, l’actrice est prête à faire son retour avec « Gadar 2 ».

Récemment, lors d’une interaction avec Pinkvilla, l’actrice a expliqué comment les médias la percevaient comme une gamine riche et arrogante, et ils se sont forgé une opinion. Patel a déclaré qu’elle était décrite comme une gamine riche et snob typique du sud de Bombay parce que sur les plateaux de tournage, elle ne se livrait pas à des commérages et à des râles sur les autres et les abattait. L’actrice de « Humraaz » a en outre déclaré que si quelqu’un d’autre avait (donné) un tube, elle serait heureuse que d’autres aient fait du bon travail. Plutôt que de se livrer à des commérages, l’actrice avait l’habitude de se livrer à des livres et elle se qualifie de grand rat de bibliothèque.

Ameesha a même révélé que lors du tournage de son premier film, elle arrivait en Mercedes, alors que Hrithik Roshan arrivait en Maruti, et les gens s’en moquaient également. L’actrice a déclaré qu’elle avait entendu des rumeurs sur son attitude arrogante, simplement parce qu’elle appartenait à une famille influente. L’actrice a même ajouté que, le premier jour du tournage, elle était venue au volant d’une Mercedes et ils (l’équipage) avaient l’habitude de se moquer du fait que Hrithik était venu dans une Maruti.

Cependant, l’actrice de « Race » a déclaré qu’il n’y avait rien à montrer. C’était son éducation, mon passe-temps, et elle n’a jamais été élevée pour dire du mal de qui que ce soit.

Début janvier, les fans d’Ameesha se sont enthousiasmés lorsqu’elle a souhaité à Faisal Patel son anniversaire via les réseaux sociaux. Cependant, l’actrice a par la suite démenti les rumeurs de relation affirmant qu’ils n’étaient que de bons amis et qu’elle n’était pas intéressée à s’engager.