Ameesha Patel réagit aux rumeurs de rencontres avec l’acteur pakistanais Imran Abbas

Les moulins à rumeurs ont été surmultipliés en spéculant que l’acteur Ameesha Patel et l’acteur pakistanais Imran Abbas sont un couple depuis qu’Ameesha Patel a publié une vidéo d’eux ensemble.

Réagissant aux rumeurs, elle a déclaré à l’époque de l’Hindustan : “Je les ai lues aussi et j’en ai beaucoup ri. Le tout est juste fou et plein de bêtises. Je rencontrais mon pote après tant d’années. Donc, c’était juste un rattrapage.

Lors d’un événement récent à Bahreïn, Patel et Abbas se sont rencontrés. Ensemble, ils ont réalisé une vidéo humoristique de la chanson Dil Mein Dard Sa Jaga Hai du film Kranti de 2002, qui met en vedette Patel et l’acteur Bobby Deol. Les rumeurs ont commencé quand elle a ensuite partagé les images sur son Instagram.





“Il se trouve qu’il aime ma chanson. C’est sa chanson préférée… On a juste fait un truc impromptu, qui a été enregistré par un ami. Il est sorti si mignon, alors nous l’avons posté. Ce n’était pas prévu », a-t-elle déclaré au portail.

Elle a ajouté: «Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, depuis le moment où j’ai étudié avec lui dans une université aux États-Unis. Et je suis resté en contact avec la plupart de mes amis au Pakistan, qui adorent l’Inde. Abbas appartient à l’industrie cinématographique là-bas, et nous avons beaucoup plus à dire.

“Nous nous sommes rencontrés lors de l’événement et avons décidé de nous rattraper plus tard, c’est à ce moment-là que la vidéo s’est déroulée de manière organique. Il se trouve qu’il aime ma chanson. C’est sa chanson préférée… Nous avons juste fait un truc impromptu, qui a été enregistré par un ami. Il est sorti si mignon, alors nous l’avons posté. Ce n’était pas prévu.”