Ameesha Patel partage une photo de retour inédite avec Hrithik Roshan sur Instagram

Partageant une image de retour qui présente également l’acteur de Bollywood Hritik Roshan, cliqué avant le tournage de leur premier film qui a été un succès à succès, l’acteur Ameesha Patel, samedi, s’est promené dans le passé. S’adressant à Instagram, l’acteur de Gadar a partagé la photo, qu’elle a sous-titrée : “Week-ends de retour. Hrithik et moi dans la maison de mon enfance au sud de Mumbai… quelques jours avant de commencer le tournage de KAHO NA PYAAR HAIN.”

Sur la photo, l’acteur de Race 2 pouvait être vu assis sur une chaise avec l’acteur Krrish assis à côté d’elle, les yeux fermés. Elle a enfilé un haut blanc, associé à un pantalon noir. Hrithik, d’autre part, pouvait être vu dans un t-shirt bleu et noir associé à un jean bleu. Ameesha et Hrithik ont ​​​​tous deux fait leurs grands débuts à Bollywood avec l’histoire d’amour musicale de Rakesh Roshan Kaho Naa Pyaar Hai en 2000. Le film est devenu un succès à succès et Ameesha a reçu beaucoup d’appréciation pour son incroyable performance.





Après cela, elle est devenue un visage populaire dans l’industrie du divertissement et a fait partie de certains films à succès comme Gadar, Humraaz, Bhool Bhulaiyaa et Race 2. Le film à succès tourne autour de Sonia (Ameesha) et Rohit (Hrithik), qui sont en s’aiment mais Rohit est mystérieusement tué. Pour faire face, Sonia déménage en Nouvelle-Zélande, où elle rencontre le sosie de Rohit, Raj.Anupam Kher, Farida Jalal, Satish Shah et Dalip Tahil ont également figuré dans Kaho Naa… Pyaar Hai. Pendant ce temps, parlant du front de travail, l’acteur de Race 2 sera ensuite vu dans le film d’action Gadar 2 aux côtés de Sunny Deol et Utkarsh Sharma. Dirigé par Anil Sharma, le film est la suite de Gadar qui est sorti en 2001. Hrithik, d’autre part, sera ensuite vu dans Vikram Vedha aux côtés de Saif Ali Khan et Radhika Apte, dont la sortie est prévue le 30 septembre. , 2022. Le film est un remake officiel en hindi d’un film telugu portant le même titre. Parallèlement à cela, il a également Krrish 4 dans son chat.