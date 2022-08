Ameesha Patel partage une photo de retour avec Salman Khan de sa première tournée mondiale

Ameesha Patel publie fréquemment des images flashback d’elle-même et d’autres stars de Bollywood sur Instagram. Elle a mis en ligne une vieille photo d’elle-même et de l’acteur Salman Khan dimanche. Elle a posté une image flashback d’elle-même avec l’acteur Shah Rukh Khan et sa femme Gauri Khan la semaine dernière.

Partageant la photo, Ameesha a écrit: « Et donc la prochaine photo du week-end de retour. @beingsalmankhan et moi. Ma première tournée mondiale – c’était notre performance à New York et super cool @beingsalmankhan a eu un nouveau look de cheveux super cool avec des mèches blondes et des pointes de rockstar spécialement pour la tournée. Nous avons fait le tour des États-Unis et du Canada pendant 50 jours sans escale. C’était épuisant mais super exaltant et génial.”





Ameesha et Salman sont vus en train de sourire sur la photo lorsqu’ils se produisent à New York. Salman portait un costume rouge et noir, tandis qu’Ameesha portait un lehenga jaune et noir.

Ameesha Patel a partagé une photo de retour avec Aishwarya Rai Bachchan il y a quelques jours.

Partageant le message, elle a écrit : “Hé les gars… comme promis, les WEEK-ENDS DE RETROUVEMENT que j’ai commencé la semaine dernière suite à tant de demandes. Alors voilà… La belle @aishwaryaraibachchan_arb n’est moi en tant qu’invités principaux d’un spectacle en train de craquer sur des bêtises blague que nous avions craquée et nous n’avons pas arrêté de rire.” La photo montre Aishwarya et Ameesha assises l’une à côté de l’autre lors d’un événement. L’acteur Devdas a été vu vêtu d’un haut imprimé avec ses cheveux ouverts. Et Ameesha, d’autre part, pouvait être vue vêtue d’un beau costume jaune et pour compléter le look, elle a opté pour une coiffure permanente.





Sur la photo, les deux acteurs ont affiché leurs beaux sourires en riant d’une blague idiote qu’ils ont eux-mêmes craquée, ce qui a fait éclater de rire les acteurs. Les deux acteurs ont rendu les fans fous avec leur rire contagieux. Les fans ont reçu le poste d’acteur Gadar: Ek Prem Katha avec des emojis de cœur et de feu.