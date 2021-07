Ameesha Patel met le feu à Internet et prend une pose sensuelle en bikini coloré ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Ameesha Patel a récemment partagé de superbes vidéos d’elle depuis la plage sur son Instagram et les fans deviennent gaga devant son look en bikini à couper le souffle ! L’actrice a été vue portant un bikini coloré à motif carré et un bandana rouge avec des lunettes de soleil teintées de bleu. Elle avait l’air absolument magnifique dans les vidéos alors qu’elle affichait son physique impressionnant. Elle a sous-titré la première vidéo en disant: « Le soleil brille, passez un bon dimanche à tous » et dans la seconde, elle a écrit: « J’espère que je pourrais être aussi chaude et cool que vous ».

Découvrez sa tenue de plage chaude:

Plus tôt, Ameesha s’était rendue sur son Instagram pour publier des photos de son temps à la plage en bikini noir. L’actrice a déclaré qu’elle manquait beaucoup de la vie à la plage, du soleil et du sel marin dans ses cheveux.

L’actrice a fait ses débuts d’actrice dans le film ‘Kaho Naa… Pyaar Hai’ aux côtés de Hrithik Roshan. Elle a ensuite joué dans des films tels que « Gadar : Ek Prem Katha », « Humraaz » et « Bhool Bhulaiyaa ».

Plus récemment, elle a été vue dans la comédie d’action d’ensemble « Bhaiaji Superhit » avec Sunny Deol en 2018. L’année suivante, elle est apparue dans l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 13 dans une tournure surprenante.