Ameesha Patel augmente le quotient de chaleur dans une photo de bikini sexy, affiche son dos nu dans une vidéo virale

L’actrice Ameesha Patel, qui n’a été vue dans aucun film hindi grand public ces derniers temps, est une utilisatrice active des médias sociaux. La diva partage souvent des photos accrocheuses montrant son corps chaud sur Instagram et taquine ses fans avec des aperçus de sa vie personnelle.

Récemment, la star de ‘Kaho Naa… Pyaar Hai’ s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une photo vêtue d’un haut de bikini noir qu’elle a associé à un bas de bikini noir assorti et à un denim bleu déboutonné. Ameesha a complété son look avec une touche de rose sur les lèvres, un foulard et des lunettes de soleil. La bombe de bikini d’Ameesha a donné des vibrations estivales majeures alors que la diva prenait la pose affichant ses atouts et ses abdominaux toniques.

« Vibes de vacances d’été .. manque majeur …. qui d’autre a besoin et veut des vacances d’été ???? » Ameesha a sous-titré la photo.

Dans le post suivant, Ameesha a partagé un boomerang vêtu de la même tenue, mais cette fois, son dos nu faisait face à la caméra. Ameesha affichait son dos sexy alors qu’elle descendait un pont en bois et se tournait vers la caméra pour enregistrer le clip.

Le message d’Ameesha est la preuve que l’actrice avait envie de vacances et attendait d’aller à la plage dans ces bikinis maigres, alors qu’elle se souvenait de l’époque pré-covid dans sa légende. « En regardant vers l’avenir … j’espère un avenir heureux et sans COVID pour tous », a-t-elle écrit en légende.

Jetez un oeil ici :

Pendant ce temps, Ameesha Patel et Sunny Deol, vedette du blockbuster de 2001 « Gadar: Ek Prem Katha », ont récemment enregistré 20 ans de sortie. Réalisé par Anil Sharma, le film se déroule pendant la partition de l’Inde en 1947.