Ameesha Patel aborde ENFIN les rumeurs de querelle entre Kareena Kapoor Khan et elle

Ameesha Patel a fait la une des journaux en 2000 lorsqu’elle a fait des débuts puissants face au débutant Hrithik Roshan dans « Kaho Naa… Pyaar Hai ».

Pour les non-initiés, le rôle a été initialement proposé à Kareena Kapoor Khan, mais comme les choses n’ont pas fonctionné entre l’actrice et les réalisateurs, les retombées ont fait place à Ameesha Patel pour faire ses grands débuts à Bollywood. Il a ensuite été allégué que les choses n’allaient pas bien entre les deux actrices. Les médias ont suggéré que Kareena aurait qualifié Ameesha de mauvais acteur et aurait fait des remarques sur son rôle dans le film. Depuis, les deux actrices s’affrontent.

Maintenant, des années après que leur prétendue querelle ait fait la une des journaux, Ameesha Patel a rompu son silence et abordé la question tout en précisant qu’il n’y avait jamais eu de mauvais sang entre les deux. Dans une récente interview, Ameesha a déclaré que les tabloïds ont concocté des choses qui ne l’ont jamais été.

Dans son interview avec Pinkvilla, Ameesha a parlé de sa prétendue querelle avec Kareena et a déclaré : « Je n’ai pas d’ennemis. En fait, quand Kareena est magnifique dans une chanson ou un film et offre une excellente performance, je dis en fait à mes amis les plus proches que ‘wow, elle a fait un travail brillant.’ Je pense que c’est une femme extrêmement belle, une actrice incroyable et je n’ai rien contre elle. »

Révélant que les médias lui avaient demandé de réagir aux prétendus commentaires de Kareena contre elle, la qualifiant de mauvaise actrice, Ameesha a déclaré que tout ce qu’elle avait dit aux médias était qu’elle n’avait « aucun commentaire ». Ameesha a révélé qu’elle avait dit aux médias qu’elle n’avait que des choses positives à dire sur Kareena parce qu’elle ne la connaissait pas assez pour dire du mal. Ameesha a ajouté: « Tout ce que je sais d’elle, c’est son travail et je pense que c’est génial. Elle a certaines opinions sur moi? C’est bon, laissez-la y avoir droit et je ne sais même pas si elle l’a dit ou si les médias l’ont intensifié. . »

Ameesha a également révélé qu’elle est proche du père de Kareena, Randhir Kapoor, tout en ajoutant qu’elle ne partage aucune inimitié avec Kareena. L’actrice de ‘Kaho Naa…Pyaar Hai’ a même dit qu’elle avait demandé à Kareena si elles devaient faire un film ensemble pour mettre fin à toutes les rumeurs d’inimitié entre les deux. Et selon elle, Kareena, qui avait donné naissance à Taimur à ce moment-là, avait dit qu’elle avait besoin de temps pour perdre le poids post-grossesse avant de pouvoir y penser.