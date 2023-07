Ameesha allègue une mauvaise gestion sur le plateau de Gadar 2. Réponses des membres d’équipage

Ameesha Patel, qui est prête à reprendre son rôle emblématique Sakina dans Gadar 2, a parlé de la « mauvaise gestion » sur les plateaux de tournage. L’actrice, dans une série de tweets, a répondu à des questions concernant les cotisations non payées aux maquilleurs et aux créateurs de costumes par Anil Sharma Productions. Elle a tweeté: «Il y avait certaines questions selon lesquelles de nombreux techniciens comme les maquilleurs, les créateurs de costumes et autres, etc. n’ont pas reçu leur rémunération et leurs cotisations légitimes d’Anil Sharma Productions. Oui, ils ne l’ont pas fait. Ameesha a ajouté: « Mais Zee Studios est intervenu et s’est assuré que toutes les cotisations étaient réglées car c’est une entreprise très professionnelle. »

Il y avait certaines requêtes que de nombreux techniciens comme les maquilleurs, les créateurs de costumes, etc. n’ont pas reçu leur rémunération et leurs cotisations légitimes d’ANIL SHARMA PRODUCTIONS !! Oui, ils ne l’ont pas fait !! Mais @ZeeStudios_ est intervenu et s’est assuré que toutes les cotisations étaient réglées telles quelles… – ameesha patel (@ameesha_patel) 30 juin 2023

Ameesha Patel, dans un tweet de suivi, a déclaré que « les factures de nourriture n’étaient pas payées et que les voitures n’étaient pas fournies à certains membres de la distribution et de l’équipe, les laissant bloqués ».

Oui, de l’hébergement au transport jusqu’à l’aéroport de Chandigarh le dernier jour, les factures de nourriture n’ont pas été payées et les voitures n’ont pas été fournies à certains membres de la distribution et de l’équipe, les laissant bloqués! Mais encore une fois @zeestudios est intervenu et a corrigé ces problèmes causés par ANIL SHARMA… – ameesha patel (@ameesha_patel) 30 juin 2023

Les messages d’Ameesha Patel ont créé beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. En réponse au tweet, une personne, qui prétendait être le « producteur exécutif » du film, a déclaré : « Toutes les dépenses du film ont été personnellement gérées par moi, ne laissant aucun solde impayé. Nous sommes ravis de faire partie de ce projet passionnant. »

En tant que producteur délégué du film très attendu Gadar 2, dont le tournage est prévu à Chandigarh, je suis joignable au +919417161344. Toutes les dépenses du film ont été personnellement gérées par moi, ne laissant aucun solde impayé. Nous sommes ravis de faire partie de ce projet passionnant —Mohan Singh (@MohanSingh29562) 2 juillet 2023

Un utilisateur a estimé que « la fidélité est manquée comme d’habitude ».

La fidélité se manque comme d’habitude,,, – Gaurav Sharma (@ GauravS73913227) 2 juillet 2023

Pendant ce temps, un fan n’était pas content des révélations d’Ameesha Patel. Il a déclaré: « Le plus gros blockbuster de votre carrière a été Gadar par Anil Sharma… Je pense qu’il est temps pour vous de le reconnaître et de lui être reconnaissant de vous avoir aidé à relancer votre carrière.

Le plus gros blockbuster de votre carrière a été Gadar de @Anilsharma_dir ji … Je pense qu’il est temps pour toi de le reconnaître et de lui être reconnaissant de t’avoir aidé à relancer ta carrière ..#Gadar2 — Manuj Sharma (@manujsharma18) 1 juillet 2023

« Vous n’êtes pas professionnel, ces problèmes doivent être réglés à un niveau personnel et non sur Twitter », lit-on dans un commentaire.

Vous n’êtes pas professionnel, ces problèmes doivent être réglés à un niveau personnel et non sur Twitter. – Dalbir (@dalbir79823391) 30 juin 2023

Un autre utilisateur, qui a affirmé faire partie de Gadar 2 production, a rejeté les affirmations d’Ameesha Patel. Il a dit: «C’est faux, tout le monde a reçu le paiement parce que je fais aussi partie de la production… elle diffuse les mauvais messages. Parce qu’elle joue un rôle de personnage dans Gadar2, elle n’est pas l’héroïne. L’héroïne est Simrat Kaur, star du futur.

C’est faux, tout le monde a reçu le paiement parce que je fais aussi partie de la production… elle diffuse de mauvais messages. Parce qu’elle joue un rôle de personnage dans Gadar2, elle n’est pas l’héroïne. L’héroïne est Simrat Kaur, star du futur. – shashank prajapati (@Shashankactor7) 30 juin 2023

Quelques-uns ont déclaré qu’Ameesha Patel diffusait de « fausses nouvelles ».

Ceci est une fausse nouvelle, ce n’est pas vrai, veuillez supprimer ce message rapidement Madame. – kushal singh (@ kushals27732626) 30 juin 2023

Les tweets surviennent quelques jours après qu’Ameesha Patel a divulgué un spoiler de Gadar 2, qui met également en vedette Sunny Deol dans le rôle principal. Dans la photo, partagée par l’actrice sur Twitter, Tara Singh de Sunny Deol est vue en train de prier dans ce qui ressemble à un cimetière. S’adressant à tous ses fans qui étaient «préoccupés» par la scène, elle a déclaré: «Hé tous mes adorables fans !! Trop d’entre vous ont été préoccupés et inquiets par ce cliché de Gadar 2 pensant que c’est Sakina qui est morte !! Eh bien, ce n’est pas le cas !! Qui c’est je ne peux pas dire mais ce n’est pas Sakina !! Alors pls ne vous inquiétez pas !! Je vous aime tous. »

Salut à tous mes adorables fans !! Trop d’entre vous se sont inquiétés de ce cliché de GADAR 2 en pensant que c’est SAKINA qui est morte !! Eh bien ce n’est pas le cas !! Qui c’est je ne peux pas dire mais ce n’est pas SAKINA !! Alors pls ne vous inquiétez pas !! ????????????j’vous aime tous pic.twitter.com/5OLl3ikpZv – ameesha patel (@ameesha_patel) 30 juin 2023

Certains ne pouvaient pas croire qu’Ameesha Patel venait de donner un « spoiler »

Spoiler de diya madame aapne ! – siddharth yadav (@sidweiser_) 30 juin 2023

Un autre a ajouté: « J’avais hâte de regarder Gadar 2 car je pensais que le personnage de Sakina serait haché dans les premières minutes, mais j’annule mon plan car je ne peux pas supporter votre étouffement sur grand écran.

j’avais hâte de regarder #Gadar2 car je pensais que le personnage de sakina serait haché dans les premières minutes, mais j’annule mon plan car je ne peux pas supporter que tu t’étouffes sur le grand écran. – DEEPAKK KAPRAWAN (@_deepakk04) 30 juin 2023

Une personne a dit : « Applaudissements lents pour Ameesha Patel. C’est une très bonne tentative pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux.

Applaudissements lents pour @ameesha_patel ????????? très bonne tentative pour attirer l’attention sur les réseaux sociaux ???????????? – Gudiya (@ Gudiya12_3) 30 juin 2023

Quelques-uns ont dit qu’ils n’allaient pas « regarder le film ».

Merci beaucoup de nous avoir dit le spoiler. Vous avez économisé notre argent pour ne pas aller voir le film — Arpit chaudhary (@AbhayRatho59687) 1 juillet 2023

Le film est une suite du film à succès de 2001 Gadar : Ek Prem Katha. Utkarsh Sharma, Manish Wadhwa, Gaurav Chopra, Luv Sinha et Simrat Kaur font également partie du film. Gadar 2 ouvrira dans les salles le 11 août.