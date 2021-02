AMD Zen 4 Date de sortie, appareils et nouvelles spécifications

AMD Zen 4 Date de sortie, appareils et nouvelles spécifications

Il est difficile de croire qu’AMD a sorti ses tout premiers processeurs Ryzen aussi récemment qu’en 2017. Ils étaient basés sur une nouvelle architecture Zen, construite à partir de zéro au cours des cinq années précédant la sortie. Avec le recul, c’était un moment déterminant pour AMD, et pour l’avenir des puces d’ordinateurs portables et de bureau plus largement.

Au cours des quatre années qui ont suivi, nous avons vu cinq générations de puces Ryzen et trois architectures Zen suivantes. Le dernier d’entre eux est le Ryzen 5000 basé sur Zen 3, qui s’avère être plus qu’un match pour Intel.