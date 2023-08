AMD Radeon RX 7700 XT et 7800 XT arrivent pour vos jeux 1440p

Maintenant qu’il couvre le haut de gamme avec son Radeon RX 7900 XT et XTX GPU et le bas avec le RX7600, AMD introduit ses derniers GPU RDNA de 3 génération dans le grand public, ciblant les joueurs qui souhaitent un gameplay 1440p meilleur que celui de base (environ 70 ips et plus, selon les paramètres de qualité). À partir de 449 $ et 499 $ pour les RX 7700 XT et RX 7800 XT, en termes de prix, ils rivalisent à peu près avec les Nvidia GeForce RTX 4060 et 4060 Ti. Nous devrons attendre pour voir comment ils se comparent en termes de fréquences d’images.

AMD propose son propre modèle de 7800 XT en plus des fournisseurs tiers, mais le 7700 XT ne sera disponible qu’auprès de ses partenaires de cartes, comme Sapphire et XFX. Ils commencent tous les deux à expédier début septembre. La société ne précisera pas de fréquences d’images particulières, mais elle promet qu’elle exécutera le très exigeant Champ d’étoiles bien à 1440p. Le nouveau jeu sera livré avec les cartes quand ils seront expédiés le 6 septembre.

Caractéristiques Radeon RX 7800XT Radeon RX 7700XT Mémoire 16 Go de GDDR6 12 Go de GDDR6 Bande passante mémoire (GBps) 624 423 Horloge GPU (GHz, base/boost) 2.12/2.43 2,17/2,54 Débit de données mémoire/Interface 19,5 Gbit/s/256 bits 18 Gbit/s/192 bits Unités de calcul et accélérateurs de rayons 60 54 Multiprocesseurs de streaming 3 840 3 456 Accélérateurs d’IA 120 108 Processus 5 nm et 6 nm 5 nm et 6 nm TBP/min PSU (watts) 263W/700W 245W/700W Connecteurs 2x DP 2.1, 1x HDMI 2.1 2x DP 2.1, 1x HDMI 2.1 Bus PCIe 4.0×16 PCIe 4.0×16 Taille n / A n / A Prix ​​de lancement 499 $ 449 $ Date d’expédition 6 septembre 2023 6 septembre 2023

La société a également lancé (enfin !) son option d’optimisation en un clic, Hypr-RX, qu’elle a annoncée en janvier au CES 2023. Elle propose une solution plus proche du DLSS 3 de Nvidia, intégrant son optimisation Boost et Anti-Lag avec sa Super Résolution. montée en puissance. Cela nécessite la participation des développeurs, car les paramètres doivent être personnalisés pour chaque jeu. Il devrait arriver en septembre.

AMD a également fourni une mise à jour pour son FidelityFX Super Resolution 3, qui intègre une technologie de génération d’images de type DLSS 3 – Fluid Motion Frames, en plus de ses Boost et Anti-Lag Plus. AMD prévoit qu’il fonctionne sur toutes les cartes graphiques, bien que cela ne soit pas recommandé pour ses cartes antérieures à la première génération de son architecture RDNA. L’exception est Hypr-RX (d’ici mars 2024), qui pourra appliquer FMF à n’importe quel jeu DirectX 11 ou supérieur exécutant son pilote.

Comme toutes ses fonctionnalités FidelityFX, il nécessite une intégration de jeu. La société affirme également qu’elle fonctionnera sur les jeux Xbox Series X, Series S et PS5. Il devrait être lancé dans les jeux à partir du début de l’automne dans les premiers jeux, Immortals of Aveum et Forspoken.