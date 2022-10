AMD met en garde contre le manque à gagner du troisième trimestre en raison d’une demande de PC plus faible et de problèmes de chaîne d’approvisionnement

DMLA Publié résultats préliminaires du troisième trimestre jeudi qui sont bien en deçà de ses prévisions initiales.

La société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel préliminaire d’environ 5,6 milliards de dollars. Il avait initialement déclaré qu’il s’attendait à 6,7 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, plus ou moins 200 millions de dollars. AMD a également déclaré que sa marge brute non conforme aux PCGR devrait atteindre environ 50 %, alors qu’elle s’attendait auparavant à ce que la marge brute soit plus proche de 54 %.

Les actions ont chuté de plus de 3% dans les échanges après les heures normales de bureau.

AMD a déclaré que le manque à gagner était une combinaison d’un “marché des PC plus faible que prévu et d’importantes actions de correction des stocks tout au long de la chaîne d’approvisionnement des PC”.

Dans ses derniers résultats trimestriels, AMD avait déjà donné une prévision pour le T3 inférieure aux attentes de Wall Street.

Les revenus du segment Client d’AMD se sont élevés à environ 1 milliard de dollars, a indiqué la société, en baisse de 40% d’une année sur l’autre. Son segment Gaming a généré environ 1,6 milliard de dollars de revenus, en hausse de 14 % d’une année sur l’autre, et son activité Data Center a également généré environ 1,6 milliard de dollars de ventes pour le trimestre, en hausse de 45 % d’une année sur l’autre.

La montée en puissance de son activité Embedded L’activité Embedded d’AMD, qui résulte principalement de acquisition de Xilinx plus tôt cette année, a généré environ 1,3 milliard de dollars.

Au total, les ventes de 5,6 milliards de dollars ont augmenté de 29 % par rapport au troisième trimestre 2021, mais ont diminué de 15 % par rapport au dernier trimestre.

Dans l’ensemble, le titre est en baisse d’environ 53 % pour l’année tandis que le S&P 500 est en baisse de plus de 21 %.