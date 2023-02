AMD livre un rythme au quatrième trimestre malgré les vents contraires de l’industrie

Advanced Micro Devices (AMD) a annoncé mardi avoir battu ses bénéfices au quatrième trimestre, malgré la faiblesse persistante du marché des PC, démontrant que la société de semi-conducteurs a les moyens de continuer à croître et à gagner des parts de marché. Les revenus ont bondi de 16% en glissement annuel, à 5,599 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 5,5 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) ajusté a chuté de 25% sur une base annuelle, à 69 cents par action, légèrement supérieur aux 67 cents par action prévus par les analystes. Avec ses résultats du quatrième trimestre, Club holding AMD a réalisé un chiffre d’affaires annuel record pour 2022 de 23,60 milliards de dollars, avec un bénéfice par action de 3,50 dollars chacun, aidé par l’intégration de la société de semi-conducteurs Xilinx. Le prix de 35 milliards de dollars pour cette acquisition, annoncé pour la première fois en octobre 2020, était sans doute trop cher. Mais l’accord était finalement nécessaire pour AMD, car il l’a aidé à développer son activité de centre de données, à augmenter ses marges et à se diversifier davantage loin des PC. Les actions de ce fabricant de puces sont en légère hausse après les heures d’ouverture, s’appuyant sur le mouvement d’aujourd’hui de près de 4% et 16% de gain pour l’année. Conclusion Malgré des vents contraires à l’échelle de l’industrie, notamment une surabondance de puces et une demande de PC souples, AMD a réussi à dépasser les faibles attentes. Plus important encore, il semble qu’AMD se rapproche du bas du cycle de son activité PC, connue sous le nom d’unité client, un point d’inflexion clé qui pourrait signaler la fin des réductions de bénéfices qui ont fait dérailler son histoire de croissance l’année dernière. Mais alors qu’un point de douleur semble toucher à sa fin, un nouveau pourrait émerger. La direction de l’entreprise a signalé mardi que certains de ses clients du cloud digéraient leurs stocks en ce moment, ce qui signifie qu’ils travaillent sur ce qu’ils possèdent actuellement, ce qui ralentit les nouvelles commandes. Nous surveillerons les dépenses dans le cloud au cours des prochains mois, mais il est peu probable que l’activité cloud d’AMD, ou l’unité de centre de données, subisse une correction d’inventaire similaire à celle de la division PC, qui a connu une augmentation significative de la demande du Covid -19 pandémie. Cette digestion semble de nature plus temporaire, et la direction a semblé assez optimiste pour le second semestre 2023 sur la base des conversations avec les clients. Cela indique que la société prévoit d’augmenter la production à mesure que la demande s’accélère. Alors qu’AMD continue de gagner des parts de marché dans ses opérations cloud et sa franchise intégrée – qui vend des processeurs moins complexes à des marchés finaux tels que les secteurs des communications, de l’industrie, de la santé, de l’automobile et de l’aérospatiale – les moteurs à long terme de cette histoire de croissance reste intact. Ce trimestre et les prévisions étaient bien meilleures que le trimestre lamentable annoncé par le concurrent Intel la semaine dernière – AMD continuant de dominer un marché qu’Intel possédait autrefois. Nous gardons une note de 2 sur le titre, ce qui signifie que nous attendrions un repli avant d’acheter, étant donné la hausse d’environ 16 % du titre depuis le début de l’année. Cependant, nous abaissons notre objectif de cours de 130 $ à 100 $ par action pour refléter la baisse des multiples de marché et certaines des révisions à la baisse subies au cours des derniers mois . Résultats du segment du quatrième trimestre Les revenus des centres de données ont augmenté de 42 %, mais ont été un peu plus faibles que ce que les analystes avaient prévu. Pourtant, AMD a vu une forte demande dans le cloud, en particulier de la part des soi-disant hyperscalers nord-américains, ou des gros utilisateurs de cloud, qui transfèrent une plus grande partie de leurs charges de travail vers les processeurs AMD. Le client a clairement été une source de faiblesse au cours du trimestre, car les revenus ont été réduits de moitié et les bénéfices ont plongé en raison de la correction continue des stocks sur le marché des PC. La bonne nouvelle est que ce cauchemar informatique pourrait bientôt être terminé, la PDG Lisa Su prédisant lors de la conférence téléphonique sur les résultats mardi que le premier trimestre de 2023 devrait marquer le fond de l’entreprise, avec une croissance par la suite. Nous devrons le voir pour le croire, mais c’est le détail clé que nous attendions, étant donné que la chute libre des ventes de PC a été le principal moteur des réductions de bénéfices. Les revenus des jeux ont chuté de 7 %, car la baisse des graphismes de jeu a été plus que compensée par la hausse des puces semi-personnalisées qui se vendent dans les consoles de jeux vidéo. Le jeu a été une grande source de hausse ce trimestre, mais nous pensons qu’il est peu probable que le marché accorde beaucoup de crédit à AMD étant donné le stade avancé du cycle des consoles de jeux vidéo. AMD fabrique des puces personnalisées qui vont dans les dernières versions de Xbox et Playstations. Les deux ont été lancés en 2020 et ont vu une demande énorme depuis quelques années déjà, donc ce cycle de console a déjà atteint son apogée. Les revenus intégrés ont augmenté de manière significative d’une année sur l’autre, mais c’est uniquement en fonction de l’ajout de l’activité Xilinx. Il est important de voir cette activité continuer à augmenter ses revenus car elle génère des marges plus élevées par rapport aux autres segments d’AMD. AMD a fourni des perspectives pour le premier trimestre 2023 et bien qu’elles soient légèrement inférieures aux prévisions des analystes, elles étaient toujours meilleures que les pires craintes de Wall Street — en particulier à la lumière des indications désastreuses fournies par Intel la semaine dernière. AMD s’attend à ce que les revenus du premier trimestre soient d’environ 5,3 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, par rapport aux estimations consensuelles d’environ 5,5 milliards de dollars. Ce chiffre représente une baisse d’environ 10% d’une année sur l’autre, en raison de la baisse des unités PC et jeux, partiellement compensée par la croissance des divisions embarquée et des centres de données. Séquentiellement, les revenus intégrés devraient augmenter, offrant une certaine hausse, tandis que les revenus des jeux et des PC devraient diminuer, conformément à la saisonnalité. L’activité des centres de données devra être surveillée de près car les revenus devraient baisser car certains clients du cloud travaillent avec des niveaux d’inventaire élevés. Aucune orientation financière spécifique n’a été fournie pour l’ensemble de l’année 2023, mais la direction s’attend à ce que les segments des centres de données et intégrés augmentent d’une année sur l’autre. AMD s’attend à ce que les marges d’exploitation soient d’environ 50 % au premier trimestre 2023. La légère baisse des marges par rapport au quatrième trimestre 2022 est principalement due à la gamme de produits, les revenus du cloud devant être inférieurs séquentiellement. C’est une légère déception, mais la progression de la marge semble prometteuse au fur et à mesure que l’activité progresse tout au long de l’année. AMD s'attend à des marges stables au premier semestre, suivies d'une expansion au second semestre, en fonction de la croissance des segments cloud et embarqués à marge plus élevée, ainsi que d'une certaine normalisation de l'activité PC. Lisa Su, présidente-directrice générale d’Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Brigitte Bennett | Bloomberg | Getty Images