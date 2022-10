AMD, Levi Strauss, DraftKings et plus

Voici les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Micro-systèmes avancés (AMD) – AMD a chuté de 5,3 % en précommercialisation après avoir réduit ses prévisions de ventes. Le fabricant de puces a déclaré qu’il était touché par un effondrement plus important que prévu du marché des ordinateurs personnels.

Levi Strauss (LEVI) – Levi Strauss a subi une baisse de 5,3% avant la commercialisation après avoir réduit ses perspectives de ventes et de bénéfices pour l’année entière. Le fabricant de vêtements constate l’impact de la hausse des coûts, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’un dollar américain plus fort.

SVC Santé (CVS) – Les actions CVS ont chuté de 5% dans les échanges avant commercialisation, à la suite d’une dégradation de l’un de ses plans Aetna Medicare Advantage dans les notes annuelles émises par les Centers for Medicare et Medicaid Services.

DraftKings (DKNG) – DraftKings a augmenté de 5,6% dans l’action de précommercialisation après que Bloomberg a annoncé que la société de paris sportifs était sur le point de conclure un nouveau partenariat majeur avec Walt Disney ‘s (DIS) ESPN unité.

Lyft (LYFT) – Lyft a chuté de 2,6 % en pré-commercialisation après que RBC a rétrogradé l’action du service de covoiturage de « performance du secteur » à « surperformance ». RBC a déclaré que son analyse de l’offre de chauffeurs indiquait des perspectives moins optimistes pour Lyft et ce concurrent Uber (UBER) bénéficie d'”avantages structurels” par rapport à Lyft.

Ambac (AMBC) – L’assureur des obligations municipales recevra 1,84 milliard de dollars pour régler les poursuites contre Banque d’Amérique (BAC). Les poursuites découlaient de polices d’assurance obligataire qu’Ambac avait fournies à l’unité Countrywide Credit de Bank of America avant la crise financière de 2008. Ambac a bondi de 21,1% en précommercialisation.

Crédit Suisse (CS) – Le Credit Suisse a rebondi de 5,6% en pré-commercialisation après que la banque a annoncé qu’elle rachèterait jusqu’à 3 milliards de dollars de dette alors qu’elle cherchait à rassurer les investisseurs sur sa santé financière.

Tilray (TLRY) – Le producteur de cannabis a bondi de 5,4% dans les échanges avant commercialisation, même s’il a signalé une perte plus importante que prévu ainsi que des revenus légèrement inférieurs aux prévisions pour son dernier trimestre. Tilray a réaffirmé ses prévisions pour l’année complète et a déclaré avoir atteint la quasi-totalité de son objectif de réduction des coûts. Tilray, Aurore Cannabis (ACB), Société de croissance de la canopée (CCG) et Groupe Cronos (CRON) figuraient parmi les stocks de cannabis qui se sont ralliés jeudi après que le président Joe Biden a annoncé le pardon des personnes reconnues coupables d’accusations fédérales de possession de marijuana.