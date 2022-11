AMD lance RDNA 3, RX 7900 XT et XTX, son GPU et sa technologie de nouvelle génération

Dans leur goliath typique en deux étapes, AMD suit les récents développements de Nvidia Architecture GeForce RTX 4000/Ada Lovelace débuts avec sa série concurrente, la gamme Radeon RX 7000, et sa propre mise à niveau d’architecture, RDNA 3. Les deux premières cartes à sortir seront les RX 7900 XTX et RX 7900 XT, expédiées le 13 décembre, pour 999 $ et 899 $, respectivement.

Les deux cartes sont destinées au 4K, à la fréquence d’images élevée, aux jeux et au streaming de haute qualité, mais AMD présente également le XTX comme un 8K GPU de jeu. Et pour prouver que 8K arrive, la société a taquiné un prochain moniteur à écran large Samsung Odyssey Neo G9 8K prévu pour sa véritable annonce au CES en janvier. La société dit également que nous verrons des vidéos haute résolution DisplayPort 2.1 moniteurs à partir du début de 2023 d’entreprises comme Dell, Asus, LG et Acer et Samsung.

Caractéristiques AMD Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Mémoire 24 Go de mémoire GDDR6 20 Go de mémoire GDDR6 Bande passante mémoire (GBps) 960 (jusqu’à 3 500 avec 96 Mo de cache Infinity) 800 (jusqu’à 2 900 avec 80 Mo de cache Infinity) Fréquence GPU (GHz, base/boost) 1.9/2.5 1.5/2.4 Débit de données mémoire/interface 20 Gbit/s/384 bits 20 Gbit/s/320 bits Unités de calcul et accélérateurs de rayons 96 84 Multiprocesseurs de streaming 6 144 5 376 Traiter 5nm et 6nm 5nm et 6nm TGP/min PSU (watts) 355/800 300/750 Connecteurs 2 x DP 2.1, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-C 2 x DP 2.1, 1 x HDMI 2.1, 1 x USB-C Taille 2,5 emplacements ; 11,3 pouces/287 mm de long 2,5 emplacements ; 10,9 pouces/276 mm de long Prix ​​de lancement 999 $ 899 $ Date d’expédition 13 décembre 13 décembre

En plus des cartes maison d’AMD, des cartes tierces seront disponibles chez les partenaires habituels d’AMD, comme Asus.

RDNA 3



8K ? Eh bien, RDNA 3 et les nouveaux GPU ajoutent la prise en charge de DisplayPort 2.1, qui a la bande passante nécessaire pour prendre en charge 165 Hz 8K à 12 bits par couleur (au lieu de 10 bits) pour HDR et pour permettre une couverture complète de la gamme de Rec.2020, ou jusqu’à 480Hz en 4K. C’est une bande passante de liaison allant jusqu’à 54 Gbps, contre 20 Gbps en DP 1.4a, que les cartes Nvidia utilisent toujours.

Gardez à l’esprit que les GPU sont généralement bien en avance sur les moniteurs en ce qui concerne la couleur et la profondeur de bits. (Alors préparez-vous à des exclamations dénuées de sens et à bout de souffle de “68 milliards de couleurs !” dans les supports marketing des moniteurs.)

DP 2.1 fonctionne en conjonction avec le nouveau moteur d’affichage Radiance d’AMD, qui prend également en charge l’encodage et le décodage HEVC simultanés jusqu’à 8K/60p (un coup de pouce pour les streamers), l’accélération de l’encodage AV1 et l’encodage amélioré par l’IA via un silicium d’accélération AI dédié.

L’architecture RDNA 3 améliore RDNA 2 de plusieurs manières. C’est le premier GPU construit à partir de chipletsles blocs de construction modulaires de la conception moderne des processeurs.

D’une part, cela permet à AMD d’utiliser différentes tailles de processus sur le même die, dans ce cas un cœur graphique de 5 nm et un die de cache mémoire de 6 nm. Cela peut se traduire par la possibilité d’optimiser les performances des deux séparément, d’augmenter la puissance ou la vitesse là où il fait le plus de bien et, en fin de compte, d’adapter un meilleur processeur dans le même espace et la même enveloppe de puissance que les modèles précédents.

Il permet à AMD d’ajouter une accélération AI dédiée et des accélérateurs de lancer de rayons améliorés – une faiblesse qu’il a traditionnellement par rapport aux cœurs RTX de Nvidia – et de découpler les vitesses d’horloge de la mémoire des vitesses de l’unité de calcul pour aider à conserver la consommation d’énergie. AMD affirme que le GPU obtient de meilleures performances de lancer de rayons DirectX (DXR).

DMLA



Les matrices chiplet intègrent la deuxième génération Cache infiniqui rationalise l’utilisation de la mémoire disponible par rapport à la version précédente, ce qui signifie qu’elle n’a pas à sortir autant de la mémoire système – une approche plus rapide et à latence plus faible.

Et SmartAccess Video rejoint les autres technologies “intelligentes” de l’entreprise, comme Mémoire d’accès intelligent. Dans ce cas, lorsque vous disposez d’un système équipé d’un Ryzen 7000 CPU et GPU RX 7000, il peut répartir les tâches d’encodage et de décodage entre les deux pour de meilleures performances. Cela arrive à partir de décembre.

Ordinateurs de bureau AMD Advantage

SAV prend en compte le nouveau programme de partenariat de l’entreprise pour les ordinateurs de bureau similaires à ses Avantage AMD pour les ordinateurs portablesce qui signifie essentiellement qu’un système utilise toutes les technologies AMD de pointe, ainsi qu’un refroidissement robuste (avec un processeur refroidi par liquide), une conception de système haut de gamme avec une entrée sans outil, au moins 32 Go de mémoire DDR5 et une alimentation 80 Plus Gold .

Le programme semble être destiné aux entreprises de construction sur mesure – du moins au début – étant donné que la liste de partenaires mise en évidence est CyberPower PC, Falcon Northwest, Maingear, Origin PC et autres.

FidelityFX Super Résolution 3 et Adrénaline

AMD n’a fourni aucun détail pour la plus grande mise à jour de ses algorithmes d’optimisation des performances (je ne peux plus l’appeler et “upscaling” DLSS, car ils ont tous deux considérablement dépassé ces racines), FSR 3, mais en surface , “Fluid Motion Frames” ressemble énormément à la génération de cadres de Nvidia, la plus grande mise à jour de DSLS 3.

S’il fait la même chose, Fluid Motion Frames améliore le rendu spéculatif de “à quoi ressemble ce pixel dans l’image suivante” à “en quoi l’image suivante est-elle différente et comment cela se traduit-il par des changements dans un pixel donné” pour une latence plus faible sans perte de détails dans les scènes détaillées.

L’utilitaire d’optimisation du hub-slash de jeu Adrenalin d’AMD introduira également une nouvelle fonctionnalité notable au premier semestre 2023, baptisée mode “Hyper-RX”: il s’agira d’un optimiseur en un clic pour les performances et la latence qui prend en compte tous les paramètres vous devriez normalement rechercher et ajuster individuellement. Pour ceux d’entre nous qui aiment plus vite, mais qui peuvent vivre sans les tracas induits par le réglage le plus rapide.