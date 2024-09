AMD FSR 4 passera à une mise à l’échelle pure de l’IA, après DLSS et XeSS

Quelque chose à attendre avec impatience : Contrairement au DLSS de Nvidia et au XeSS d’Intel, la technologie de mise à l’échelle FSR d’AMD ne repose pas sur l’IA ou l’apprentissage automatique. Au lieu de cela, elle utilise une combinaison de mise à l’échelle spatiale et temporelle, d’anticrénelage et d’autres techniques pour améliorer la qualité de l’image à partir d’entrées à faible résolution. Bien que la solution d’AMD prenne en charge une gamme de matériel plus large que celle de ses concurrents, elle offre généralement une qualité d’image inférieure. Cependant, AMD a maintenant confirmé qu’elle allait de l’avant et qu’elle travaillait depuis un certain temps à l’intégration de l’IA.

Jack Huynh, vice-président senior du groupe d’affaires informatique et graphique d’AMD, a récemment annoncé que FidelityFX Super Resolution 4.0 (FSR 4) utilisera l’IACela marque un écart significatif par rapport aux versions précédentes, mais ouvre potentiellement plus de questions que les réponses de confirmation.

Les solutions de mise à l’échelle concurrentes telles que Nvidia DLSS et Intel XeSS utilisent l’IA et l’apprentissage automatique pour mettre à l’échelle les images tout en minimisant l’impact sur les performances, bien qu’elles nécessitent du matériel spécialisé que l’on ne trouve pas dans les consoles de jeu ou les anciens GPU.

En revanche, la dernière version de FSR, FSR 3.1, utilise des techniques spatiales et temporelles pour la mise à l’échelle et la génération d’images. Elle fonctionne sur presque tous les appareils, mais les tests montrent qu’elle produit des images moins stables que les solutions basées sur l’IA.

L’introduction par Sony de la technologie PlayStation Spectral Super Resolution basée sur l’IA comme fonctionnalité clé de la PlayStation 5 Pro signale un changement plus large de l’industrie vers une mise à l’échelle de l’IA – sans oublier que la console est basée sur la technologie graphique d’AMD. De plus, le successeur à venir de la Nintendo Switch devrait prendre en charge le DLSS.

Lors de l’IFA 2024, Huynh a expliqué qu’AMD s’était concentré sur les techniques analytiques et basées sur les filtres avec FSR 2 et 3 pour accélérer le développement, mais une solution basée sur l’IA est en préparation depuis environ un an.

Il est intéressant de noter que les commentaires de Huynh sur FSR 4 se sont concentrés sur la maximisation de la durée de vie de la batterie sur les PC de jeu portables grâce à la génération d’images. Le timing suggère que FSR 4 pourrait être optimisé pour le processeur mobile AMD Z2 Extreme, que la société prévoit de sortir au début de l’année prochaine. Le NPU de nouvelle génération du SoC pourrait être la pierre angulaire de la technologie de mise à l’échelle de l’IA d’AMD.

Huynh n’a pas précisé si FSR 4 serait disponible sur des produits plus traditionnels comme les cartes graphiques RDNA 4, qui devraient faire leurs débuts en 2025 (même si cela aurait du sens). On ne sait pas non plus si les anciens GPU AMD prendront en charge la nouvelle technologie de mise à l’échelle.

Bien qu’AMD permette généralement à ses logiciels de fonctionner sur une gamme plus large de matériel, y compris les appareils concurrents, toutes les solutions de mise à l’échelle basées sur l’IA ont jusqu’à présent nécessité une certaine forme de matériel dédié.