Les actions de semi-conducteurs se préparent pour les bénéfices alors que la pénurie mondiale de puces se poursuit, ce qui affecte plus particulièrement les constructeurs automobiles.

NXP Semiconductor a annoncé une augmentation de 27% du chiffre d’affaires du premier trimestre après la clôture lundi, tandis que le bénéfice de 1,25 $ par action a battu le consensus.

AMD et Texas Instruments devraient faire leur rapport après la cloche mardi.

Avec une demande élevée mais une offre restreinte, la « Trading Nation » de CNBC a demandé à deux commerçants quelles actions de fabricants de puces ils voyaient sortir en tête.

« J’aime AMD, en particulier pour l’argent frais », a déclaré lundi Mark Tepper, président de Strategic Wealth Partners.

AMD a pris du retard par rapport au reste des fabricants de puces cette année, un recul que Tepper considère comme une opportunité. L’action est en baisse de 7% en 2021, contre une augmentation de 16% pour l’ETF SMH semi-conducteurs.

«En fait, nous avons simplement augmenté notre position dans AMD autour du 30 mars de 75%, donc nous avons presque doublé, et nous avons évidemment appris la semaine dernière que l’activité des serveurs d’Intel avait de nouveau flairé et que le stock d’AMD avait explosé, car nous savons tous qui a mangé le déjeuner d’Intel prenant leur part de marché ces dernières années. C’est AMD », a déclaré Tepper.

Intel a annoncé la semaine dernière une baisse de 20% des revenus des centres de données pour son trimestre de mars. Les ventes de cette unité se sont chiffrées à 5,56 milliards de dollars, contre 6,99 milliards de dollars un an plus tôt. Les ventes du segment Entreprise d’AMD, qui comprend les puces de serveur, ont augmenté de 176% au quatrième trimestre. Les analystes prévoient des ventes de 1,3 milliard de dollars pour cette unité pour son premier trimestre terminé en mars, contre 348 millions de dollars, selon FactSet.

«Quand vous regardez AMD par rapport à Intel, AMD a une meilleure innovation, de meilleures performances, un meilleur prix et ils ont probablement comme une avance concurrentielle de deux à trois ans sur Intel. L’activité la plus importante pour AMD reste le centre de données , mais ensuite vous ajoutez l’acquisition de Xilinx, qui diversifie leur portefeuille. Ce serait donc mon jeu ici », a déclaré Tepper.

Ari Wald, responsable de l’analyse technique chez Oppenheimer, est optimiste sur l’ensemble de l’espace des puces, arguant que ces actions cycliques devraient bénéficier du cycle de marché haussier. Il y a un nom, en particulier, qu’il considère comme le meilleur dans la série, cependant.

« Vous voudrez posséder des actions qui surclassent généralement dans une bande de marché en hausse, demi-finales comprises. Et l’un des plus grands joueurs de puces américains est Nvidia, qui vient de sortir d’une fourchette de sept mois, revenant, testant ce niveau de cassure à 600 $, je pense que la tendance haussière se réaffirme. Et c’est un titre avec un tirage de 700 $ sur les six prochains mois », a déclaré Wald lors de la même interview.