AMD dévoile le Ryzen Pro 6000 6 nm pour les ordinateurs portables professionnels

Aujourd’hui, AMD a détaillé ses puces Ryzen Pro 6000, qui feront leur chemin vers les ordinateurs portables professionnels haut de gamme au deuxième trimestre. Certaines de ces puces ont déjà été annoncées dans le cadre de la série EliteBook 800 G9 de HP et des séries ThinkPad Z et T de Lenovo.

Au total, il y a six puces de la série H (35W-45W) et deux puces de la série U (15W-30W), et AMD conserve trois processeurs Ryzen Pro 5000.

Tous les processeurs Ryzen Pro 6000 sont basés sur la dernière architecture Zen 3+ d’AMD, qui est développée sur un nœud de 6 nm et promet des performances jusqu’à 30 % supérieures. Les puces Pro 6000 sont associées aux graphiques intégrés RDNA 2 d’AMD, qui apportent la plus grande amélioration par rapport à la série Pro 5000.

Sur les huit nouveaux processeurs, trois ont six cœurs et douze threads, et les cinq autres sont tous à huit cœurs avec seize threads.

Les tests d’AMD affirment que le processeur 6850U est 1,1 fois plus rapide que son prédécesseur avec le même TDP de 15 W et 1,3 fois plus rapide avec son TDP nominal de 28 W. Côté graphique, le GPU RDNA 2 est 1,5x plus rapide à 15W et 2,1x plus rapide à 28W.

AMD a comparé ses nouveaux processeurs U à la série P 28 W d’Intel de 12e génération et affirme que le Ryzen Pro 6000 est plus rapide dans Cinebench R23 multi-thread, graphiques, Passmark 10, PCMark 10, PCMark 10 Extended et PCMark 10 Productivity, tandis que les puces d’Intel sont plus rapides lors des tests monocœur.

En termes d’autonomie de la batterie, les tests d’AMD montrent un Ryzen 7 Pro 6850U couplé à une batterie de 76 Wh fonctionnant pendant 26 heures avec 150 nits sur MobileMark 2018.

La série Ryzen Pro 6000 est la première puce x86 à prendre en charge Windows Pluton – une plate-forme de sécurité de niveau 2 qui protège contre les attaques. De plus, Windows Autopilot est pris en charge, ce qui permet aux administrateurs de configurer rapidement de nouveaux PC Windows 11.

Les processeurs Ryzen Pro 6000 d’AMD arriveront au deuxième trimestre de cette année et seront présents dans un tas d’ordinateurs portables professionnels.

