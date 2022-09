AMD dévoile des puces pour la prochaine vague d’ordinateurs portables bon marché et légers

AMD les appelle les ordinateurs portables “mobiles de tous les jours”, mais une autre façon de les considérer est leur budget et leur budget – des ordinateurs portables légers et à faible consommation d’énergie qui sont toujours très demandés. Dans le cycle des lancements de processeurs, les puces alimentant ces systèmes sont généralement les premières de toutes les générations à faire leurs débuts, portant les noms de nouvelle génération sur les technologies de dernière génération.

Dans ce cas, les Ryzen 5 7250U, Ryzen 3 7320U et Athlon Gold 7220U apportent des mises à niveau notables aux acheteurs d’ordinateurs portables autour de moins de 800 $ (environ 700 £, 1 200 AU $), y compris les graphiques intégrés RDNA 2 de génération actuelle (Radeon 610M) pour rendu d’écran plus réactif et jeu passable à 720p, jusqu’à 12 heures d’autonomie et meilleur support pour Windows 11 fonctionnalités destinées à améliorer les conférences Web, la sécurité et la gestion de l’alimentation.

Les nouveaux ordinateurs portables équipés des puces de la série 7020U devraient commencer à être expédiés d’ici la fin de l’année, et AMD met en avant le Lenovo Ideapad 1, le HP 17 et l’Acer Aspire 3 comme des modèles que vous pouvez vous attendre à les intégrer à ce moment-là.

Les processeurs 7020U utilisent la convention de dénomination récemment révisée d’AMD, qui offre une meilleure transparence sur la classe de processeur ; le nom comprend l’année annoncée, le segment de marché, l’architecture, la classe au sein du segment de marché et la consommation d’énergie cible (qui dicte généralement la taille et le poids).

DMLA



Bien qu’ils ne soient pas basés sur des architectures de pointe, les nouveaux processeurs sont produits à l’aide d’un processus de 6 nm et prennent en charge la mémoire LPDDR5. Le processus plus petit confère automatiquement des améliorations de performances et la mémoire LPDDR5 est plus rapide que les générations précédentes. Ils ajoutent également la prise en charge du SSD BGA NVMe, une forme de stockage à semi-conducteurs moins cher, plus compact et plus économe en énergie que le SSD traditionnel à fente (et toujours plus rapide que les supports non SSD), ce qui devrait augmenter les capacités, en particulier dans Chromebook, possible. Cela signifie un lancement d’application potentiellement beaucoup plus rapide.