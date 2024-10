AMD confirme que les processeurs Ryzen 9000 3D V-Cache seront disponibles le 7 novembre

Enfin, nous avons des nouvelles concrètes plutôt que des rumeurs à rapporter sur la très attendue gamme de processeurs Ryzen 9000X3D d’AMD, qui devrait inclure des modèles comme le Ryzen 7 9800X3D. La nouvelle gamme, qui propose un V-Cache 3D augmentant la fréquence d’images du jeu, arrivera le 7 novembre.

AMD a confirmé que sa gamme de processeurs Ryzen 9000X3D, dotée de 3D V-Cache, sera lancée le … [+] 7 novembre DMLA

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons. Les spécifications sont encore inconnues, tout comme les prix et nous ne savons pas non plus quels modèles arriveront en premier ou s’ils arriveront tous en même temps, mais nous avons une bonne idée de ces points et d’autres grâce à diverses fuites et rumeurs. Il convient également de mentionner qu’en plus de l’annonce concernant ses processeurs Ryzen 9000X3D, AMD a également réduit les prix des processeurs Ryzen 9000 actuels.

AMD a annoncé des baisses de prix radicales pour ses processeurs Ryzen 9000 DMLA

Il y a jusqu’à 50 $ de réduction sur ses derniers modèles lancés il y a seulement quelques semaines et les baisses de prix semblent déjà avoir été appliquées aux États-Unis et en Europe. La plus grosse réduction a touché le Ryzen 9 9950X, qui voit son prix de lancement réduit de 50 $.

Pour en revenir aux modèles 3D V-Cache, et la dernière fuite du fabricant de cartes mères MaxSun semble suggérer que seul le Ryzen 7 9800X3D arrivera au lancement le 7 novembre, étant donné qu’aucun autre modèle n’a été mentionné dans sa liste de support CPU. Cela pourrait signifier une longue attente pour d’autres modèles attendus tels que les Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D. Il y a quelques semaines, des rumeurs faisaient état d’un lancement de la gamme Ryzen 9000X3D en janvier pour coïncider avec le Consumer Electronics Show de Las Vegas. C’est peut-être encore le cas pour d’autres modèles, mais on sait aujourd’hui qu’au moins un modèle arrivera le 7 novembre et si AMD veut voler la vedette à Intel sur sa série Core Ultra 200, proposer un Ryzen 7 9800X3D est un bon moyen de le faire. fais ça.

Il est déjà connu que les nouveaux processeurs Intel n’offrent pas de gains significatifs par rapport aux modèles de 14e génération dans les jeux, se concentrant plutôt sur les performances multithread et l’efficacité énergétique. Cela laisse la porte grande ouverte à AMD pour remporter la couronne du jeu en 2024 avec ses modèles Ryzen 9000X3D. Il reste cependant encore quelques inconnues importantes.

Premièrement, nous ne connaissons ni les spécifications ni les prix des modèles 3D V-Cache, dont le prix est généralement nettement plus élevé que celui des modèles standard. Nous ne savons pas non plus quelle sera l’ampleur de l’écart entre ses modèles standards et les modèles Ryzen 9000 3D V-Cache en dehors des jeux, les rumeurs pointant vers un écart encore plus petit que les générations précédentes.

L’inconnue la plus importante, cependant, concerne les performances supplémentaires qu’ils offriront dans les jeux par rapport au Ryzen 7 7800 X3D. Étant donné que la série Ryzen 9000 n’a jusqu’à présent offert que peu de fonctionnalités supplémentaires par rapport à la série Ryzen 7000, il n’y a pas non plus beaucoup de boutons à modifier pour obtenir plus de performances avec les modèles 3D V-Cache et la plupart des spécifications, y compris la quantité de Le 3D V-Cache devrait également rester le même. La semaine ou les deux prochaines semaines s’avéreront extrêmement intéressantes pour les joueurs et les passionnés de PC.

