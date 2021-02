Samsung et AMD ont travaillé en étroite collaboration sur le co-développement de chipsets Exynos avec des GPU AMD RDNA, mais selon de nouveaux rapports, le partenariat pourrait augmenter d’un cran. Basé sur un rapport non officiel du forum technologique sud-coréen Clien, AMD souhaite augmenter ses volumes de production de CPU et APU de 50% mais son fournisseur actuel TSMC n’est pas en mesure de répondre à ces commandes.

C’est là que Samsung entre en scène alors que sa division des semi-conducteurs travaille actuellement à l’optimisation de son processus 3 nm pour la production de masse et AMD pourrait envisager de passer à la production de ses processeurs et APU. Samsung a récemment annoncé son usine de fabrication de puces de 10 milliards de dollars au Texas, qui devrait fabriquer des puces de 3 nm pour les clients américains.

La source (en coréen) | Via