AMD attrape deux mises à niveau à Wall Street qui pourraient signaler un creux dans l’effondrement de l’industrie des puces

Advanced Micro Devices (AMD) reçoit un peu d’amour lundi sous la forme de mises à niveau d’UBS et de Baird, renforçant notre récente décision d’arrêter de réduire davantage les actions du concepteur de puces. Les actions d’AMD ont augmenté de 3 % pour commencer la semaine, sur une séquence de victoires consécutives depuis le bond de 14 % de jeudi dernier dans la hausse du marché plus large ce jour-là. Cependant, AMD, comme beaucoup de ses pairs, a été décimé à Wall Street, perdant 48% en 2022. Ce que pense UBS UBS a relevé sa note sur AMD pour acheter à partir du neutre et a relevé son objectif de cours à 95 $ par action contre 75 $, arguant le cycle semi-conducteur qui s’effondre pourrait toucher un fond. Comme preuve, les analystes là-bas ont souligné les expéditions d’unités centrales de traitement (CPU), qui exécutent des ordinateurs personnels, se situant “bien en deçà des prévisions de marché les plus baissières pour les PC en 2023”. Cela peut ne pas sembler être une nouvelle encourageante – mais comme les membres s’en souviendront, AMD et son partenaire Nvidia (NVDA) ont expédié des puces aux clients à un rythme considérablement réduit afin d’aider à éliminer les inventaires de canaux gonflés. En fait, les analystes d’UBS suggèrent qu’il est même possible que les expéditions soient tombées à près de zéro en septembre. En conséquence, à l’horizon 2024, les analystes ne seraient pas surpris si PC se réduisait à moins de 20% des bénéfices d’exploitation de 2024, contre environ 50% en 2021, un facteur qui, selon eux – et nous sommes d’accord – pourrait fournir une ré-expansion du multiple de valorisation. Un autre signe d’un creux possible dans le cycle est que nous avons historiquement tendance à le voir se produire après six mois consécutifs de révisions à la baisse des estimations. UBS a noté que novembre marquera le sixième mois. Alors que les stocks de puces ont baissé à la fin de l’été et à l’automne, nous avons réduit pour la dernière fois Qualcomm (QCOM) le 10 octobre, AMD le 17 octobre et Nvidia le 31 octobre, qui portent tous notre note 2. Nous avons également quitté Marvell Technology (MRVL) le 3 novembre. En examinant où l’accent des investisseurs devrait sortir d’un creux de cycle, les analystes ont divisé l’industrie en cinq sous-secteurs : (1) mémoire, (2) calcul, (3) réseau/infrastructure/communications, (4) analogique et ( 5) équipements semi-capital. Pour un examen plus approfondi, voici notre guide du Club sur le fonctionnement de l’industrie des semi-conducteurs. Selon les analystes, “Dans l’ensemble, le calcul a été le sous-secteur le plus performant par rapport au bas et a battu le [Semiconductors & Semiconductor Equipment] index six des huit dernières hausses avec des rendements démesurés dans AMD / NVDA “et Intel (INTC) généralement à la traîne. Cette analyse d’UBS est également de bon augure pour Nvidia, et nous serons à l’affût d’une confirmation directement de la direction lorsque la société rendra compte son dernier trimestre après la cloche de clôture mercredi. En plus des mises à jour sur les niveaux de stock et du temps que prendra le rinçage, nous rechercherons plus de détails concernant l’adoption de l’A800 récemment sorti – la variante A100 conçue pour répondre aux nouvelles normes américaines pour les ventes en Chine – et quelle part de la perte sur le marché adressable A100 l’équipe pense pouvoir compenser. lancement récent par la société de Gênes, son nouveau processeur de centre de données Zen 4 de 5 nanomètres. Baird a également mis à niveau le titre à une note de surperformance (un équivalent d’achat) à partir de neutre. Les analystes là-bas constatent une forte réception pour Gênes avec des données c entrent les fabricants de serveurs “déplaçant des ressources importantes en faveur d’AMD.” En conséquence, ils s’attendent à ce que la nouvelle puce, qui marque une amélioration significative des performances, accélère les gains de parts de marché d’AMD. Ajoutant à leur confiance que les gains de parts de marché d’AMD non seulement se poursuivront mais s’accéléreront, les analystes ont noté que “la forte demande de services cloud au cours des trois dernières années a empêché certains équipementiers cloud [original equipment manufacturers] du démantèlement et de l’actualisation de l’architecture.” Ils pensent qu’au fur et à mesure que ces actualisations nécessaires auront lieu, grâce aux améliorations de performances offertes par Genoa, les clients travaillant actuellement sur des serveurs basés sur Intel Skylake choisiront de faire le saut vers AMD au cours des deux prochaines années. Après tout, le succès d’un équipementier de centre de données va être lié à sa capacité à offrir les meilleures solutions de sa catégorie et ce n’est pas possible si vous êtes lié à un fournisseur qui ne peut pas livrer comme Intel, qui a eu sa part de problèmes dans En outre, les analystes ont évoqué le prix plus élevé et le profil de marge brute plus élevé de Gênes, indiquant qu’en plus des gains de parts de marché, AMD est configuré pour un potentiel de revenus plus élevé par rapport aux générations passées. a abordé l’offre de GPU RDNA 3 d’AMD qui sera bientôt lancée, appelant à un prix plus attractif par rapport à la série RTX40 de Nvidia, un facteur qui, selon eux, jouera bien sur le marché actuel, w ici, les consommateurs sont de plus en plus conscients des coûts. Enfin, en ce qui concerne les offres Xilinx récemment achetées par AMD, les analystes de Baird estiment que 2023 sera tirée par les offres d’infrastructure sans fil 5G, bien qu’ils aient ajouté que “des opportunités à plus long terme existent” pour d’autres types de puces, telles que les matrices de portes programmables sur le terrain. , “pour proliférer dans les centres de données à mesure que l’écosystème logiciel continue de mûrir.” (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMD, NVDA et QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Lisa Su, présidente et chef de la direction d’Advanced Micro Devices Inc. (AMD), prend la parole lors d’un événement de lancement à San Francisco, Californie, États-Unis, le mercredi 7 août 2019. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images