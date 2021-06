AMD apporte ses graphiques RDNA 2 à Exynos avec le lancer de rayons et plus encore

Alors qu’elle était sur scène au Computex 2021, parlant de la nouvelle série de GPU Radeon RX 6000M, la PDG d’AMD, le Dr Lisa Su, a parlé d’apporter l’architecture graphique RDNA 2 d’AMD aux chipsets Exynos de Samsung plus tard cette année.

Faisant leur première apparition sur un SoC mobile, les graphiques personnalisés RDNA 2 d’AMD permettront le lancer de rayons et l’ombrage à taux variable sur les chipsets Exynos.

As-tu vu ça? « Le prochain endroit que vous trouverez #RDNA2 sera le marché de la téléphonie mobile haute performance. Nous sommes heureux d’annoncer que nous apporterons une IP graphique personnalisée au prochain SOC mobile phare de Samsung, avec des capacités de lancer de rayons et d’ombrage à taux variable. @LisaSu de @AMD pic.twitter.com/c0z1iLl85r – Samsung Exynos (@SamsungExynos) 1 juin 2021

On s’attend à ce que le premier produit avec les graphiques RDNA 2 d’AMD soit le rumeur Exynos 2200, qui devrait alimenter les ordinateurs portables et les tablettes plus tard cette année. Il est possible que nous puissions même voir le prochain SoC sur les téléphones.

L’Exynos 2200 de Samsung avec carte graphique AMD devrait rivaliser avec le chipset M1 d’Apple, récemment arrivé sur l’iPad Pro, et le Snapdragon 8cx Gen 2 de Qualcomm.

