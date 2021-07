AMD annonce une carte graphique Radeon RX 6600 XT pour 379 $

AMD a annoncé le dernier membre de la série Radeon RX 6000 de cartes graphiques de bureau, la RX 6600 XT. Au prix de 379 $ (sur papier, de toute façon), le RX 6600 XT sera disponible à partir du 11 août.

Le RX 6600XT est désormais le membre le moins cher et le moins puissant de la série RX 6000 et sera en concurrence avec le Nvidia RTX 3060 à 329 $.

Le RX 6600XT utilise le nouveau GPU Navi 23 plus petit, contrairement aux GPU Navi 22 (6700XT) et Navi 21 (6800, 6800XT, 6900XT) que nous avons vus sur les cartes précédentes.

Il dispose de 32 unités de calcul contre 40 sur le 6700XT et 60 sur le 6800. Il peut cadencer jusqu’à 2359MHz pendant le jeu et peut augmenter jusqu’à 2589MHz. La mémoire GDDR6 de 16 Gbit/s et 8 Go utilise une interface mémoire de 128 bits, dispose d’une bande passante mémoire de 256 Go/s et de 32 Mo de « Cache à l’infini ».

Le RX 6600XT prend en charge l’ensemble de fonctionnalités Microsoft DirectX Ultimate, y compris le lancer de rayons accéléré par le matériel. Il est également capable de produire un affichage 8K via sa connexion HDMI 2.1 et prend en charge le décodage AV1 natif. La carte nécessite 160W de puissance.

AMD affirme que le RX 6600XT est destiné aux jeux à taux de rafraîchissement élevé 1080p et est, en moyenne, 15 % plus rapide que le RTX 3060 à cette résolution.

Il prétend également offrir jusqu’à 2,5 fois l’amélioration des performances par rapport à la GTX 1060 et environ 1,5 fois l’amélioration par rapport à la génération précédente RX 5600XT.

La Radeon RX 6600XT ne sera disponible que via les partenaires de la carte, notamment ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX et Yeston.

