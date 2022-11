AMD annonce les Radeon RX 7900 XTX et 7900 XT

AMD a annoncé aujourd’hui la prochaine génération de ses cartes graphiques de bureau. La société a dévoilé aujourd’hui deux nouveaux produits phares, la Radeon RX 7900 XTX et la RX 7900 XT.

Basés sur la nouvelle architecture RDNA 3, les nouveaux GPU de la série 7000 d’AMD sont les premiers au monde à avoir une conception basée sur des puces. La puce GPU a deux composants principaux, la puce de calcul graphique ou le GCD et la puce de mémoire cache ou le MCD. Le GCD est construit en utilisant le nouveau processus de fabrication de 5 nm tandis que le MCD utilise l’ancien processus de 6 nm.

Le passage à une conception basée sur des puces permet à AMD de mélanger et assortir des pièces pour différentes configurations. Cela leur permet également d’utiliser différents processus de fabrication pour chaque composant. Les pièces plus petites ont également de meilleurs rendements que la fabrication d’une seule grande matrice monolithique, ce qui aide l’entreprise à fabriquer ces pièces de manière économique et efficace.

En ce qui concerne le nouveau GCD, il comprend les nouvelles unités de calcul RDNA 3, un nouveau moteur d’affichage et un nouveau moteur à double média. Chaque unité de calcul a 1,5x VGPR (Vector General Purpose Register), 64 processeurs de flux à double problème avec un taux d’émission d’instructions 2x, 2x accélérateurs AI avec des performances 2,7x et un accélérateur RT de 2e génération avec 50 % de performances en plus par CU. Le nouveau MCD dispose d’un contrôleur de mémoire 64 bits et d’un cache Infinity de 2e génération pour une bande passante mémoire maximale de 2,7 fois.

Passons maintenant aux cartes, le RX 7900 XTX dispose de 96 unités de calcul, d’une horloge de jeu de 2,3 GHz, de 24 Go de mémoire GDDR6 384 bits avec 96 Mo de cache Infinity et d’une limite de puissance de carte de 355 W pouvant être alimentée par deux connecteurs à 8 broches.

Pendant ce temps, le 7900 XT dispose de 84 unités de calcul, d’une horloge de jeu de 2,0 GHz, de 20 Go de mémoire GDDR6 320 bits avec 80 Mo de cache Infinity et d’une limite de puissance de carte de 300 W.

Les deux cartes prennent en charge la nouvelle norme DisplayPort 2.1 limitée à la bande passante intermédiaire UHBR 13.5 de 54 Gbps, ainsi qu’un nouveau moteur multimédia avec encodage/décodage simultané pour AVC/HEVC et encodage/décodage 8K60 AV1.

AMD avait étonnamment peu de scores de référence de première partie à montrer cette fois-ci. Le 7900 XTX est censé être jusqu’à 1,7 fois plus rapide en rastérisation pure et jusqu’à 1,6 fois plus rapide en lancer de rayons à 4K par rapport au 6950 XT. Aucun chiffre n’a été fourni contre la concurrence ou pour le 7900 XT.

Le 7900 XTX est au prix de 999 $ et le 7900 XT est au prix de 899 $. Ils seront disponibles le 13 décembre.

