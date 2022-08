AMD annonce les processeurs de la série Ryzen 7000, disponibles le 25 septembre

AMD a annoncé aujourd’hui sa série Ryzen 7000 de processeurs de bureau grand public. Basés sur la nouvelle plate-forme AM5 et la nouvelle architecture Zen 4, ces nouveaux processeurs introduisent une amélioration significative des performances par rapport à la génération précédente de la série Ryzen 5000, ainsi que des fonctionnalités de pointe telles que DDR5 et PCIe Gen 5.

Les quatre processeurs annoncés aujourd’hui sont le 7950X, le 7900X, le 7700X et le 7600X. Ceux-ci ont un nombre de cœurs et de threads similaire à celui de la vague initiale de versions de Ryzen 5000, mais avec quelques changements dans les prix.

Au sommet de la pile se trouve le Ryzen 9 7950X, un processeur à 16 cœurs et 32 ​​threads capable d’augmenter jusqu’à 5,7 GHz et avec une horloge de base de 4,2 GHz. Il dispose d’une capacité totale de cache de 80 Mo et d’un TDP de 170 W. Son prix est de 699 $, soit 100 $ de moins que le prix de lancement du 5950X.

Vient ensuite le Ryzen 9 7900X à 12 cœurs et 24 threads, qui a une horloge boost de 5,6 GHz et une horloge de base de 4,7 GHz. Il dispose de 76 Mo de cache total et d’un TDP de 170W. Son prix est de 549 $, ce qui est le même que le prix de lancement du 5900X.

Le troisième modèle de la gamme est le Ryzen 7 7700X à 8 cœurs et 16 threads. Il a une horloge boost de 5,4 GHz et une horloge de base de 4,5 GHz. Il a une capacité totale de cache de 40 Mo et un TDP de 105 W. Son prix est de 399 $, 50 $ de moins que le prix de lancement du 5800X.

Enfin, il y a le Ryzen 5 7600X. Il comporte 6 cœurs, 12 threads et dispose d’une horloge boost jusqu’à 5,3 GHz et d’une horloge de base de 4,7 GHz. Il a une capacité de cache totale de 38 Mo et un TDP de 105 W. Son prix est de 299 $, identique au prix de lancement du 5600X.

Les quatre processeurs incluent également une carte graphique Radeon intégrée avec 2 cœurs graphiques, une fréquence graphique de 2200 MHz et une fréquence de base de 400 MHz.

Les nouveaux processeurs Ryzen 7000 sont basés sur la nouvelle plateforme AM5 d’AMD. Cette nouvelle plate-forme commence par une nouvelle conception de socket avec une prise LGA à 1718 broches capable de fournir jusqu’à 230 W de puissance au CPU. Mais malgré le nouveau socket et la conception IHS, la plate-forme AM5 est compatible avec les refroidisseurs de processeur conçus pour AM4.

En parlant de refroidisseurs, aucun des processeurs Ryzen 7000 susmentionnés ne sera livré avec un refroidisseur dans la boîte.

La plate-forme AM5 apporte avec elle deux nouveaux chipsets de carte mère, le X670 et le B650, chacun ayant également une version Extreme offrant plus de fonctionnalités de connectivité.

Avec la nouvelle plate-forme et les nouveaux chipsets, les processeurs Ryzen 7000 prendront en charge à la fois la mémoire DDR5 et le PCI Express 5.0. Contrairement à Intel, cependant, AMD opte pour la DDR5, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de prise en charge de la mémoire DDR4 sur la plate-forme AM5.

La plate-forme AM5 prendra en charge la nouvelle technologie EXPO de la société, qui est essentiellement la version AMD du XMP d’Intel. C’est une solution d’overclocking en un clic pour la mémoire et c’est ce que les processeurs AMD utiliseront à l’avenir au lieu de XMP. Par défaut, les processeurs Ryzen 7000 prennent en charge des vitesses de mémoire allant jusqu’à DDR5 5200 MHz, mais des vitesses plus élevées peuvent être activées à l’aide d’EXPO.

L’un des aspects les plus impressionnants de la plate-forme AM4 était sa longévité. AMD promet une prise en charge de la plate-forme jusqu’en 2025+ pour AM5, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à ce que les cartes mères AM5 actuelles soient prises en charge au moins jusqu’en 2025.

Les processeurs de la série Ryzen 7000 sont basés sur la nouvelle architecture Zen 4 d’AMD. Basé sur le dernier processus 5 nm de TSMC, Zen 4 promet une amélioration moyenne de 13 % de l’IPC par rapport à la génération précédente Zen 3, avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 5,7 GHz et jusqu’à 29 % de gain total de thread unique. AMD revendique également une amélioration jusqu’à 1,3 fois supérieure de l’inférence nT FP32 avec AVX-512 et jusqu’à 2,5 fois une amélioration de l’inférence nT avec AVX-512 VNNI.

En termes d’efficacité, la société promet une consommation d’énergie inférieure de 62 % pour les mêmes performances et 49 % de performances supplémentaires pour la même puissance par rapport à la série Ryzen 5000. AMD revendique également jusqu’à 47% d’efficacité en plus par rapport à Alder Lake. AMD a fourni des références de première partie supplémentaires par rapport à la concurrence, mais nous allons simplement les ignorer pour le moment et attendre des tests tiers avec moins de données sélectionnées.

Dans l’ensemble, AMD promet une bonne amélioration générationnelle avec la série Ryzen 7000 et les prix haut de gamme semblent compétitifs. Cependant, la partie la moins chère de la série commence toujours à 300 $, ce qui peut ne pas sembler beaucoup au lancement jusqu’à ce que vous teniez compte du coût du reste du système, qui comprendra une nouvelle carte mère AM5 (qui commence à 125 $) et le coût de nouvelle mémoire DDR5, qui reste chère. Le TDP du modèle à 6 cœurs a également augmenté et sans refroidisseur dans la boîte, c’est une autre dépense à prendre en compte.

Les processeurs de la série Ryzen 7000 arriveront en rayon le 27 septembre. Les cartes mères X670 et X670 Extreme seront disponibles en septembre et les cartes mères B650 et B650 Extreme en octobre. Les disques PCIe 5.0 seront disponibles en novembre auprès des principaux fabricants.

La source