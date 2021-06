AMD annonce les graphiques mobiles de la série RX 6000M et la super résolution FidelityFX

AMD a annoncé aujourd’hui une multitude de nouveaux produits au Computex 2021. Le premier d’entre eux est la carte graphique mobile Radeon RX 6000M, la dernière et la plus puissante série de processeurs graphiques pour ordinateurs portables.

La série RX 6000M comprend actuellement le GPU phare RX 6800M avec 40 unités de calcul et 12 Go de mémoire vidéo, ainsi que le RX 6700M avec 36 CU et 10 Go de VRAM, et RX 6600M avec 28 CU et 8 Go de VRAM. Tous les trois sont capables de lancer des rayons avec accélération matérielle (DXR) et disposent respectivement de 96, 80 et 32 ​​Mo de cache Infinity sur le GPU pour réduire la latence.

AMD affirme que le RX 6800M est capable de jouer à 1440p à 120 ips, tandis que le RX 6700M peut jouer à 1440p à 100 ips, les deux avec des réglages maximaux. Pendant ce temps, le RX 6600M peut faire des jeux 1080p à 100 ips, également avec des paramètres maximaux.

Les ordinateurs portables qui intègrent également le processeur AMD Ryzen aux côtés de ces processeurs graphiques Radeon bénéficieront également de technologies, telles que la mémoire AMD Smart Access, qui fournit au processeur un accès à la mémoire GDDR6 sur le GPU (alias BAR redimensionnable), ainsi que la technologie AMD SmartShift , qui transfère automatiquement la puissance entre le CPU et le GPU en fonction de l’endroit où elle est le plus nécessaire.

AMD a également annoncé son nouveau Advantage Design Framework, un programme développé avec des partenaires matériels PC, qui verra les prochains ordinateurs portables dotés d’un processeur AMD, d’un GPU, de logiciels et d’autres fonctionnalités AMD telles que FreeSync, le tout dans une seule machine.

Les ordinateurs portables AMD Advantage, y compris les ASUS ROG Strix G15/G17, dotés de Radeon RX 6800M, Ryzen 5900X et d’autres technologies AMD, seront disponibles début juin.

AMD a également annoncé aujourd’hui sa très attendue fonction FidelityFX Super Resolution ou FSR. Comme le Deep Learning Super Sampling ou DLSS de Nvidia, FSR est conçu pour suréchantillonner à partir d’une résolution inférieure dans le but d’améliorer les performances lors d’applications exigeantes qui utilisent des fonctionnalités telles que le lancer de rayons tout en maintenant la qualité de l’image.

FSR est une technologie de mise à l’échelle spatiale et fonctionne image par image. Contrairement à DLSS, FSR ne nécessite pas de matériel dédié car aucun composant d’apprentissage automatique n’est impliqué. La chose la plus intéressante est qu’il fonctionne sur la plupart des GPU, y compris les séries RX 6000, 5000, 500 et Vega d’AMD, ainsi que sur les GPU Nvidia à partir de la série 10.

Comme NvidiaA, AMD proposera FSR à plusieurs niveaux, y compris un préréglage de qualité ultra, de qualité, équilibré et de performances, bien qu’en fin de compte, cela dépende de la manière dont le développeur souhaite l’implémenter.

Bien que tout cela semble impressionnant à première vue, le FSR est une solution beaucoup plus simple par rapport au DLSS sans reconstruction d’image AI ni prise en compte des vecteurs de mouvement. En cela, cela ressemble plus au suréchantillonnage effectué par quelque chose comme un téléviseur sur un signal basse résolution, plutôt qu’au DLSS, ce qui explique également pourquoi il fonctionne sur plus de matériel.

AMD a montré une brève démonstration de FSR fonctionnant sur une Nvidia GeForce GTX 1060 Ti et bien qu’il y ait un avantage en termes de performances à utiliser cette technique, même dans la vidéo, l’image semble plus floue. Néanmoins, nous réserverons le jugement final lors de la sortie du long métrage le 22 juin.

Et enfin, AMD a également annoncé deux nouveaux APU pour le marché du bricolage de bureau. Le Ryzen 7 5700G et le Ryzen 5 5600G sont basés sur la même nouvelle architecture de processeur Zen 3 que les autres processeurs de la série Ryzen 5000 et intègrent également des graphiques Radeon.

Le Ryzen 7 5700G a 8 cœurs et 16 threads, une horloge de base de 3,8 GHz, une horloge boost de 4,6 GHz, un GPU 8 CU et un TDP de 65 W. Le Ryzen 5 5600G a une horloge de base à 6 cœurs, 12 threads, 3,9 GHz, une horloge boost 4,4 GHz, un GPU 7 CU et un TDP de 65 W. Les deux APU seront livrés avec un refroidisseur Wraith Steal dans la boîte.

Le Ryzen 7 5700G est au prix de 359 $ et le Ryzen 5 5600G est au prix de 259 $. Ils seront disponibles à partir du 5 août.

