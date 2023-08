AMD annonce les cartes graphiques Radeon RX 7800 XT et 7700 XT

AMD a annoncé ses offres de milieu de gamme très attendues dans la série de cartes graphiques Radeon RX 7000. Les RX 7800 XT et RX 7700 XT ont été dévoilés aujourd’hui à la Gamescom 2023 et seront disponibles à partir du 6 septembre.

Les 7800 XT et 7700 XT sont basés sur la même architecture RDNA3 que les autres cartes graphiques de la série RX 7000. Les deux cartes sont basées sur un nouveau GPU Navi 32, qui utilise une conception de chipset similaire à celle du Navi 31 sur les RX 7900 XT et 7900 XTX mais différente de la conception monolithique du Navi 33 sur le RX 7600.

Radeon RX 7800XT

Le 7800 XT dispose de 60 unités de calcul et d’accélérateurs de rayons, ce qui représente une réduction de 29 % par rapport au 7900 XT. Les ROP (unités de sortie de rendu) connaissent une baisse beaucoup plus significative de 50 % à 96. L’horloge de jeu a connu une augmentation de 2 000 MHz à 2 124 MHz.

La mémoire connaît également quelques réductions, avec les 20 Go de GDDR6 à 20 Gbit/s sur le 7900 XT réduits à 16 Go à 19,5 Gbit/s sur le 7800 XT. Le bus mémoire connaît une réduction de 320 bits à 256 bits, avec une bande passante passant de 800 Go/s à 624 Go/s. La capacité d’Infinity Cache passe également de 80 Mo à 64 Mo.

Le 7800 XT a une puissance de carte typique de 263 W. La carte comportera des connecteurs HDMI 2.1 48 Gbit/s et DisplayPort 2.1 54 Gbit/s avec prise en charge du décodage et de l’encodage AV1.

Le 7800 XT est au prix de 499 $ et rivalisera avec le Nvidia GeForce RTX 4070 à 599 $. AMD affirme que le 7800 XT est en moyenne 4 % plus rapide à 1440p. Le 7800 XT dispose également de 33 % de mémoire en plus que le 4070 avec un bus mémoire plus large, mais le 4070 est également une carte graphique de 186 W, ce qui le rend nettement plus efficace que le 7800 XT.

Radeon RX 7700XT

Le 7700 XT est étonnamment petit en retrait par rapport au 7800 XT, du moins en ce qui concerne le GPU. Il contient 54 unités de calcul et accélérateurs de rayons ainsi que les mêmes 96 ROP. L’horloge du jeu est légèrement supérieure à 2 171 MHz.

Le 7700 XT dispose de 12 Go de mémoire GDDR6 avec une vitesse de mémoire de 18 Gbit/s, un bus de 192 bits et une bande passante de 432 Go/s. Le cache infini est de 48 Mo. Compte tenu des spécifications, la puissance de la carte de 245 W n’est pas non plus très éloignée de celle du 7800 XT.

Le 7700 XT ne coûte que 50 $ moins cher à 449 $ et ne sera disponible qu’auprès des partenaires du conseil d’administration. Il rivalisera avec le RTX 4060 Ti 16 Go, au prix de 499 $. AMD revendique un avantage de performances bien plus substantiel de 12 % par rapport à la carte Nvidia pour le 7700 XT, mais comme elle ne coûte que 50 $ de moins, vous pouvez tout aussi bien obtenir la 7800 XT.

AMD FidelityFX Super Résolution 3

AMD a également révélé des détails supplémentaires sur sa prochaine technologie FSR3, qui est la version AMD du DLSS3 de Nvidia. FSR3 inclut une technologie de génération d’images, qu’AMD appelle Fluid Motion Frames et peut presque doubler votre fréquence d’images. Ceci, combiné à une mise à l’échelle de super résolution, peut presque tripler les fréquences d’images dans des titres tels que Forspoken. AMD présentera également Anti-Lag+, une fonctionnalité basée sur un pilote pour réduire la latence.

FSR3 sera compatible avec les cartes graphiques Radeon des séries 5000, 6000 et 7000, bien qu’AMD recommande de l’utiliser sur les cartes des séries 6000 et 7000 pour de meilleurs résultats. La technologie fonctionnera également avec les cartes Nvidia, AMD revendiquant la prise en charge des cartes des séries 20, 30 et 40, bien que les deux dernières fournissent les meilleurs résultats. Aucun mot sur la compatibilité avec les anciennes cartes ou les cartes Intel.

AMD ne sait toujours pas quand cette fonctionnalité sera réellement disponible pour les utilisateurs. La société a déclaré qu’Immortals of Aveum et Forspoken seraient les deux premiers titres à prendre en charge cette fonctionnalité, avec un support confirmé pour dix titres supplémentaires, dont Cyberpunk 2077, Avatar : Frontiers of Pandora et Black Myth : Wukong. Curieusement, Starfield ne fait pas partie des titres pris en charge.

