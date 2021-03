AMD annonce la carte graphique Radeon RX 6700 XT

AMD a annoncé aujourd’hui la carte graphique Radeon RX 6700 XT. Le 6700 XT est basé sur la même architecture RDNA2 que les autres cartes graphiques de la série RX 6000, mais c’est le modèle le moins cher de la série jusqu’à présent, à partir de 479 $.

Le 6700 XT dispose d’un nouveau GPU plus petit que celui des trois autres cartes de la série 6000. Ce GPU dispose de 40 unités de calcul, 64 ROP, 160 unités de texture et 2560 processeurs de flux.

Une des choses intéressantes à propos du 6700 XT est la vitesse d’horloge agressive; la vitesse d’horloge moyenne sous charge ou «fréquence de jeu», comme AMD aime l’appeler, est plutôt élevée à 2424 MHz. Cela lui donne des performances de calcul de 12,41 TFLOP, ce qui l’aide à combler l’écart sur le papier avec le RX 6800 plus cher et relativement plus faible à 100 $. Bien sûr, les performances réelles du jeu dépendront de nombreux autres facteurs.

Côté mémoire, le 6700 XT dispose de 12 Go de GDDR6 de vitesse inconnue avec une interface mémoire de 192 bits et jusqu’à 384 Go / s de bande passante. AMD a réduit la taille du cache Infinity à 96 Mo sur ce modèle.

En termes de connectivité, le 6700 XT dispose de trois ports DisplayPort 1.4 avec DSC et d’un seul HDMI 2.1. La carte de référence nécessite une alimentation standard de 8 + 6 broches et la carte a une puissance de carte typique de 230 W.

AMD a fourni quelques approximations approximatives des performances de la carte lors de son discours de lancement. Dans un graphique, le 6700 XT a été montré en train de battre facilement les anciennes cartes telles que la NVIDIA GTX 1070 Ti et RTX 2080 Super. Dans un autre, il a été montré des coups de cœur avec le RTX 3060 Ti à 399 $ et le RTX 3070 à 499 $. Nous devrons attendre des examens tiers indépendants pour confirmer la performance et fournir également d’autres points de données.

Le prix de 479 $ place le 6700 XT dans une position intéressante. Le RTX 3070 semble être le principal rival, mais incitera également certains acheteurs de RTX 3060 Ti à dépenser davantage pour des performances de rastérisation potentiellement plus élevées. Bien sûr, les performances de traçage de rayons d’AMD font toujours défaut et AMD a pris soin de ne pas afficher à nouveau de repères de traçage de rayons. La société n’a pas non plus montré d’alternative à la technologie DLSS de NVIDIA, qui devrait éloigner davantage le 6700 XT des cartes RTX dans les applications de lancer de rayons.

Bien sûr, le véritable souci aujourd’hui serait de trouver les cartes en stock lors de la mise en vente du 6700 XT le 18 mars. Le 6700 XT sera disponible en tant que carte de référence à deux emplacements et à deux ventilateurs directement auprès d’AMD et également en tant que modèles partenaires. comme ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE et XFX. Malheureusement, il est difficile d’imaginer que les choses s’améliorent en termes de stock pour ce lancement, comme cela a été le cas pour tout ces six derniers mois.

