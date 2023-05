AMD annonce la carte graphique de bureau Radeon RX 7600 pour 269 $

AMD a annoncé aujourd’hui la carte graphique de bureau Radeon RX 7600. Il s’agit de la troisième entrée de la nouvelle série de cartes 7000 basée sur RDNA 3 et c’est la moins chère à ce jour.

Le RX 7600 est, à bien des égards, un tiers de carte par rapport au produit phare RX 7900 XTX. Il a un tiers des unités de calcul et des accélérateurs de rayons à seulement 32, un tiers des processeurs de flux à 2048, un tiers des unités de texture à 128, le cache Infinity a été réduit à un tiers à 32 Mo et la mémoire vidéo a également été réduit à un tiers à seulement 8 Go de GDDR6. La nouvelle carte a une fréquence de boost de 2655 MHz et une fréquence de jeu moyenne de 2250 MHz.

La mémoire GDDR6 de 8 Go est cadencée à 18 Gbit/s mais avec seulement un bus mémoire de 128 bits, ce qui lui confère une bande passante de 288 Go/s. AMD affirme que le RX 7600 offre des performances 29 % supérieures à celles du RX 6600 et 34 % supérieures à celles du RTX 3060 8 Go en moyenne à 1080p.

Les autres fonctionnalités incluent la prise en charge de l’encodage et du décodage AV1, HDMI 2.1 (48 Gbps) et DisplayPort 2.1 (54 Gbps). Il n’y a pas d’USB-C sur ce modèle. La carte a une puissance totale de carte de 165 W et fonctionne sur un seul connecteur à 8 broches.

Le RX 7600 commence à 269 $ et sera disponible directement auprès d’AMD sur AMD.com ainsi que auprès de partenaires de conseil, notamment ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, Sapphire, PowerColor, Vastarmor, XFX et Yeston à partir du 25 mai.

Source