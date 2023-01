AMD annonce de nouveaux processeurs de bureau et mobiles Ryzen 7000

AMD a annoncé aujourd’hui une suite de nouveaux processeurs basés sur la dernière architecture Zen4 de la société. Les principaux d’entre eux sont les nouvelles pièces de bureau 3D V-Cache ainsi qu’une gamme de nouveaux processeurs mobiles.

Du côté des ordinateurs de bureau, nous avons trois nouveaux modèles de V-Cache 3D alors qu’AMD élargit sa gamme pour inclure également les modèles CCX doubles. Cela inclut le Ryzen 7 7800X3D à 8 cœurs, le Ryzen 9 7900X3D à 12 cœurs et le Ryzen 9 7950X3D à 16 cœurs.

Le 7950X3D a le même cache L2 de 16 Mo que le 7950X, mais le cache L3 a été augmenté à 128 Mo pour un cache total de 144 Mo. Le 7900X3D dispose également de 128 Mo de cache L3, ce qui porte son total à 140 Mo. La partie la plus importante est que ces deux modèles ont les mêmes fréquences d’horloge que leurs variantes V-Cache non 3D.

Le 7800X3D a une mise à niveau plus modeste qui est plus conforme au 5800X3D. Comparé au 7700X, le 7800X3D a le cache L2 de 8 Go mais le cache L3 a été augmenté à 96 Mo, comme sur le 5800X3D. De plus, comme le 5800X3D, le 7800X3D a des vitesses d’horloge réduites par rapport au 7700X, faisant passer l’amplification maximale de 5,4 GHz à 5,0 GHz.

Il convient de noter que si le 7950X3D et le 7900X3D ont le double du cache L1 et L2 du 7800X3D puisqu’ils ont deux unités CCX, le cache L3 n’est pas doublé, ce qui suggère que tout le V-Cache 3D supplémentaire est dédié à un seul de leurs CCX. Cela peut expliquer pourquoi le 7700X3D a des vitesses d’horloge inférieures, sinon il fonctionnerait de manière très similaire aux modèles 3D V-Cache plus chers dans les jeux.

AMD a également annoncé de nouveaux modèles non X abordables dans la série Ryzen 7000 pour ordinateur de bureau. Cela inclut le Ryzen 5 7600, le Ryzen 7 7700 et le Ryzen 9 7900. Le 7900 est particulièrement intéressant car c’est la première fois qu’une pièce non-X Ryzen 9 sera vendue directement aux acheteurs réguliers et pas seulement aux OEM.

Ces nouvelles pièces ont des vitesses d’horloge inférieures et des limites de puissance inférieures à 65 W, les 7600 et 7900 obtenant une réduction de 200 MHz des horloges boost et le 7700 une réduction de 100 MHz par rapport à leurs variantes X. Le 7900 et le 7700 sont également livrés avec des refroidisseurs AMD Wraith Prism dans la boîte tandis que le 7600 est livré avec le Wraith Stealth.

Ensuite, AMD a également annoncé sa nouvelle série de processeurs mobiles Ryzen 7000. Cela inclut la série haut de gamme Ryzen 7045 “Dragon Range” pour les ordinateurs portables de jeu et de création, et la série Ryzen 7040 “Phoenix”, pour les ordinateurs portables phares ultra-fins, tous deux basés sur l’architecture Zen4. Ces puces disposent également d’un moteur d’IA dédié, une première pour un processeur basé sur x86.

Ensuite, il y a la série Ryzen 7035 « Rembrandt-R » basée sur Zen3+ pour les ordinateurs portables fins et légers haut de gamme et la série Ryzen 7030 « Barcelo-R » basée sur Zen3 pour les ordinateurs portables fins et légers grand public. Enfin, la série Ryzen 7020 “Mendocino” est destinée aux machines d’entrée de gamme et basée sur l’ancienne architecture Zen2.

Au total, il existe dix-huit modèles dans le Ryzen 7000 pour mobile, ce qui correspond exactement au niveau de confusion que vous attendez de toute annonce de matériel lié aux ordinateurs portables.

AMD a également annoncé les graphiques de la série Radeon RX 7000 pour ordinateurs portables basés sur la nouvelle architecture RDNA 3. Il existe quatre modèles, le RX 7600M XT plus puissant et le RX 7600M pour les ordinateurs portables de jeu puissants et deux variantes à faible puissance RX 7700S et le RX 7600S pour les ordinateurs portables fins et légers. Le 7600M XT et le 7700S ont 32 unités de calcul tandis que les deux autres en ont 28. Tous ont 8 Go de mémoire GDDR6 et 32 ​​Mo de cache Infinity. La principale différence est que la série 7000S a des vitesses d’horloge inférieures pour une consommation d’énergie réduite.

Consultez les liens ci-dessous pour plus de détails sur tous les modèles individuels mentionnés ici.

Source 1 • Source 2