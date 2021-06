AMC vaut environ la moitié de son prix en flèche, selon l’investisseur Trey Collins

L’un des investisseurs de détail les plus ardents d’AMC Entertainment joue le jeu de longue haleine avec les actions mais prévoit un retour sur Terre pour les actions avant la fin de l’année.

S’exprimant sur « Squawk Box » de CNBC vendredi matin, Trey Collins, 23 ans, animateur de la chaîne Trey’s Trades sur YouTube, a déclaré qu’il pensait que la valeur fondamentale de l’action AMC serait de 20 $ à 25 $ par action à la fin de 2021.

« Je pense que la plupart des investisseurs particuliers comprennent que ce n’est pas la vraie valeur fondamentale d’AMC », a déclaré Collins.

Les actions de la société ont atteint un sommet historique cette semaine, culminant à 72,62 $ avant de reculer. Les actions de la société ont augmenté d’environ 2% au cours des échanges intrajournaliers, le dernier échange de mains s’élevant à environ 52 $.

« Juste parce que le marché boursier vous dit exactement ce que vaut chaque titre sur le marché à un moment donné, s’il y a quelqu’un là-bas prêt à acheter des actions AMC à 47 $ … cela signifie qu’il vaut 47 $ », a-t-il déclaré. « L’aspect dynamique du trading, même s’il ne reflète pas nécessairement les bénéfices actuels ou futurs prévus, ne signifie pas qu’il n’y a pas d’argent à gagner. »

Collins utilise les médias sociaux pour documenter ses investissements en bourse et est devenu le médiateur de facto entre AMC et sa plus grande base d’actionnaires, qui se disent singes. Collins a interviewé le PDG d’AMC Adam Aron à deux reprises, y compris jeudi soir, diffusant leurs conversations en direct sur sa chaîne de 280 000 abonnés, dont beaucoup sont propriétaires des actions d’AMC.

« Adam Aron place la barre très haut pour les PDG qui contactent les investisseurs particuliers et se soucient de ce qu’ils demandent, de ce qu’ils recherchent, de ce qui les intéresse, tout en surveillant la santé à long terme de l’entreprise. » a dit Collins.

Collins a utilisé sa plate-forme pour diffuser des informations sur les actions d’AMC ces derniers mois et pour dénoncer les vendeurs à découvert qui parient contre la société. Collins déclare publiquement qu’il n’est pas un conseiller financier et met en garde ses abonnés sur les réseaux sociaux de ne pas « suivre aveuglément mes décisions financières ».

La transition d’AMC d’une entreprise mature à un stock de mèmes est intervenue à la suite de la pandémie de coronavirus, qui a fermé les cinémas de la marque et suspendu ses revenus. Comme AMC a pris du retard sur son loyer, il s’est précipité pour lever des fonds. Avec AMC au bord de la faillite, les vendeurs à découvert ont afflué, doutant que l’entreprise puisse traverser la tempête.

Grâce à la propre collecte de fonds d’AMC et aux singes faisant grimper le cours des actions de la société, Aron a pu capitaliser sur l’intérêt dans les actions pour lever plus de liquidités.

Après avoir vendu des centaines de millions d’actions au cours des six derniers mois, AMC demande à ses actionnaires d’émettre 25 millions de plus qu’elle pourra distribuer après 2021.

Aron a réitéré jeudi lors de son entretien avec Collins que la société envisageait plusieurs opportunités d’acquisition, notamment l’achat de sites de cinéma ArcLight et Pacific qui ont été fermés pendant la pandémie, et utiliserait les fonds collectés grâce à la vente d’actions pour le faire.

Il a également déclaré que l’argent pourrait être utilisé pour rembourser la dette, réduire les frais d’intérêt ou rembourser des millions de loyers impayés.

AMC a vendu environ 18% de ses actions flottantes à découvert, contre environ 5% pour une action américaine moyenne, selon les données de S3 Partners. Le rallye de cette semaine a poussé les pertes des vendeurs à découvert à plus de 5 milliards de dollars sur l’année, selon les données de S3.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 2 300 % depuis janvier.