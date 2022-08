AMC, Signify Santé, Netflix et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements lundi midi:

AMC – Les actions de la chaîne de cinéma ont chuté de 38% alors que les investisseurs ont évalué la nouvelle classe d’actions privilégiées de la société et les nouvelles qui rivalisent avec Cineworld selon lesquelles elle envisageait la faillite. Les nouvelles unités APE d’AMC se négociaient à environ 7,50 $ par action, compensant les pertes importantes pour les actions ordinaires.

Bed Bath & Beyond, GameStop – D’autres favoris de meme-stock Bed Bath & Beyond et GameStop ont également chuté. Bed Bath & Beyond a chuté de plus de 9% alors que les investisseurs continuaient de réagir à la nouvelle que l’investisseur Ryan Cohen avait vendu ses actions et à un rapport selon lequel certains fournisseurs avaient interrompu les livraisons au détaillant en raison de cloches impayées. GameStop a suivi, en baisse d’environ 4 %.

Signify Health – Les parts des services de santé à domicile fournis ont bondi de 33% après que le Wall Street Journal et Bloomberg News ont rapporté qu’Amazon faisait partie des soumissionnaires pour l’entreprise. CVS et UnitedHealth feraient également des offres. Les actions d’Amazon ont chuté de 3 %.

Netflix – Le service de streaming a chuté de plus de 6% à la suite d’un déclassement CFRA du stock à vendre en attente. La firme a également abaissé son objectif de prix à 238 $ contre 245 $, légèrement inférieur à la clôture de vendredi.

Ford – Les actions de Ford ont chuté de près de 5% après qu’un jury s’est prononcé contre le constructeur automobile dans une affaire impliquant un accident mortel centré sur la résistance du toit de l’une de ses anciennes camionnettes. La société a été condamnée à payer 1,7 milliard de dollars. Ford a également annoncé lundi matin la suppression d’environ 3 000 emplois aux États-Unis et au Canada.

Tesla – Les actions de Tesla ont chuté de 2,5 % après que le PDG Elon Musk a annoncé que le constructeur de voitures électriques augmenterait le prix de son option Full Self-Driving de 25 % en septembre. Le coût passera de 12 000 $ à 15 000 $.

Occidental Petroleum – Le titre énergétique a reculé de plus de 2% dans la vente massive du marché, après un rallye de 10% lors de la session précédente. Occidental a bondi à deux chiffres vendredi après l’annonce que Berkshire Hathaway de Warren Buffett avait reçu l’approbation réglementaire pour acheter jusqu’à 50% du géant pétrolier.

DocuSign – Les actions de la société de signature électronique ont chuté de 3,45% à la suite d’une réduction de l’objectif de prix et d’une rétrogradation de RBC à la performance du secteur à partir de la surperformance, alors que la société recherche un nouveau PDG.

VF Corp – Les actions de la société mère de Vans, VF Corp, ont chuté de près de 4% lundi après que Cowen a rétrogradé l’action à la performance du marché et réduit son objectif de cours. L’entreprise a modifié sa note en invoquant la faiblesse potentielle des consommateurs en cas de récession aux États-Unis ou à l’étranger, et l’augmentation des stocks chez le détaillant.

Actions de voyage – Les actions de voyage ont connu des difficultés avec l’ensemble du marché. Les actions des croisiéristes telles que Carnival, Royal Caribbean Group et Norwegian Cruise Line Holdings ont respectivement baissé de 3,7 %, 3,67 % et 30,5 %. Les compagnies aériennes United Airlines ont chuté de 3,44% et Delta Air Lines de 1,9%. Wynn Resorts a baissé de 4,2 %.

Actions technologiques – Les actions des entreprises technologiques ont chuté dans la crainte de hausses de taux plus agressives de la Réserve fédérale. Apple, Amazon et Alphabet ont respectivement chuté de 1,6 %, 2,95 % et 2,07 %, tandis que Salesforce a chuté de plus de 3 %. Les actions de semi-conducteurs ont également pris un coup, avec Micron et Advanced Micro Devices en baisse de plus de 2 % chacun et Nvidia en baisse de plus de 3 %.

— Samantha Subin, Yun Li, Jesse Pound, Carmen Reinicke et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.