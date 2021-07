AMC signe un accord pour louer le Grove et l’Americana

En 2018, le théâtre Grove était le deuxième cinéma le plus rentable et l’Americana était le cinquième cinéma le plus rentable de la région de Los Angeles. AMC devrait rouvrir ces cinémas en août.

En avril, Decurion, propriétaire des chaînes Pacific Theatre et ArcLight Cinema, a déclaré qu’il ne rouvrirait pas ses 17 sites. AMC, qui a collecté plus de 1,6 milliard de dollars en espèces grâce à la vente d’actions, avait précédemment révélé qu’elle examinait plusieurs des anciens baux de Decurion, à la recherche d’emplacements qui avaient de fortes ventes de billets avant la pandémie.

Lundi, la chaîne de cinémas a annoncé qu’elle reprenait les baux du cinéma de 14 salles du complexe commercial Grove dans le quartier de Fairfax et de l’emplacement de 18 salles d’Americana at Brand à Glendale. Les deux sites étaient auparavant exploités par Pacific Theatres et appartiennent à la société immobilière Caruso.

« Ces deux cinémas sont chacun situés dans des centres de style de vie de classe mondiale offrant les meilleures options de vente au détail, de restauration et de divertissement », a déclaré le PDG d’AMC, Adam Aron, dans un communiqué lundi. « Chacune a été conçue et est gérée par Caruso, l’une des sociétés immobilières privées les plus importantes et les plus admirées des États-Unis. »

L’expansion de la présence d’AMC a toujours été au cœur de la stratégie d’Aron. Aron a acquis Carmike, Odeon et Nordic peu de temps après avoir pris le poste de PDG en 2015.

Les actions de la société sont restées inchangées après la cloche de clôture lundi, mais ont baissé de plus de 40% par rapport au mois dernier. Le cours des actions de la société a été réduit de moitié par rapport à son sommet de 72,62 $, atteint début juin de cette année. Les fluctuations sauvages sont survenues lorsque l’action a été entraînée dans l’engouement pour l’investissement Reddit avec d’autres actions « meme » comme Game Stop et Bed Bath and Beyond.