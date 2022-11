AMC s’associe à Zoom pour organiser des réunions dans un théâtre près de chez vous

AMC Theatres s’est associé à Zoom pour transformer certaines salles de cinéma en énormes salles de vidéoconférence Zoom, a-t-il déclaré lundi. Il est conçu pour offrir aux entreprises dont la main-d’œuvre et les clients sont décentralisés un moyen de rassembler des personnes de différents marchés “pour des événements et des expériences de réunion virtuels et en personne cohérents”, a-t-il noté dans un communiqué.

Le service Zoom Rooms at AMC offrira des options de restauration et de boissons traditionnelles dans les salles de cinéma et fournira tout l’équipement nécessaire pour une expérience Zoom Room complète. Les entreprises pourront réserver des salles de cinéma en ligne, avec une capacité comprise entre 75 et 150 sièges pour des blocs de trois heures à la fois sur plusieurs marchés simultanément.

“L’une des leçons apprises pendant la pandémie, lorsque tant d’entre nous ont été contraints de travailler à distance, a été l’importance d’une plate-forme de communication fiable et dynamique”, a déclaré le PDG d’AMC Theatres, Adam Aron. “Nous avons également appris que même si nous sommes éloignés les uns des autres, la capacité de se réunir en personne est plus importante que jamais. C’est pourquoi je suis si enthousiaste à propos de ce partenariat AMC avec Zoom.”

Zoom Rooms chez AMC devrait être lancé en 2023 sur 17 principaux marchés américains.