AMC règle le procès ‘Walking Dead’ contre le cinéaste Frank Darabont pour 200 millions de dollars

AMC Networks a réglé un long différend juridique avec le cinéaste Frank Darabont et la Creative Artists Agency pour 200 millions de dollars au sujet de la longue série de zombies du propriétaire du réseau câblé « The Walking Dead ».

Ce règlement intervient moins d’un mois avant que la série ne lance sa onzième et dernière saison.

En plus du paiement en espèces, le règlement d’AMC, déposé vendredi auprès de la SEC, prévoit le partage des revenus des futures expositions en streaming de « The Walking Dead » et « Fear The Walking Dead » à Darabont, producteur exécutif et force créative pendant « The Walking Dead’s » les deux premières saisons.

Darabont est un cinéaste nominé aux Oscars qui a réalisé « The Shawshank Redemption ».

Le règlement comprend également des engagements de ne pas poursuivre, la confidentialité et des renonciations, entre autres dispositions.

AMC a déclaré avoir pris en charge 143 millions de dollars liés au règlement au cours du trimestre se terminant le 30 juin.

Darabont et CAA ont lancé une première action en justice fin 2013, lorsque la série était parmi les plus populaires à la télévision. Darabont et la société avaient demandé environ 300 millions de dollars en paiements de participation aux bénéfices, et le procès pour le procès devait commencer en avril 2022.

L’avocat de Darabont et la CAA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

« The Walking Dead », basé sur la bande dessinée de Robert Kirkman, a été créé en 2010 et a engendré des retombées « Fear the Walking Dead » et « The Walking Dead: World Beyond ». Sa dernière saison débutera le 22 août.