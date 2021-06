AMC prévoit de récompenser les investisseurs particuliers avec du pop-corn gratuit et des exclusivités

L’AMC Burbank 16 et la statue en bronze de Batman au centre-ville de Burbank.

Alors que les actions d’AMC Entertainment réapparaissaient mercredi, la société a annoncé de nouveaux avantages pour ses investisseurs particuliers, notamment un pot de pop-corn gratuit.

Les actions d’AMC ont ouvert à un niveau record de 37,52 $, puis ont grimpé jusqu’à 41,95 $, en hausse de plus de 30%. Le précédent sommet intrajournalier d’AMC était de 36,72 $, atteint vendredi. Son record de clôture est de 35,86 $, établi le 23 mars 2015, selon les données de FactSet.

La chaîne de cinéma a déclaré avoir lancé un portail sur son site Web pour les investisseurs individuels. Le site, qui oblige les actionnaires à s’identifier et à s’inscrire au programme de fidélité de la chaîne, contient des offres spéciales et des mises à jour de l’entreprise.

Les investisseurs particuliers d’AMC ont soutenu la société depuis janvier, faisant grimper le titre de plus de 1 400 % au cours des cinq derniers mois. La société, qui avait vacillé sur un dépôt de bilan au pire de la crise de Covid, a déclaré qu’elle comptait 3,2 millions d’actionnaires individuels au 11 mars et qu’elle détenait environ 80% des 450 millions d’actions en circulation. Beaucoup d’entre eux se sont inspirés de la page WallStreetBets Reddit pour acheter le stock. Le forum a sélectionné plusieurs sociétés qui étaient courtisées par de grands groupes de hedge funds et a décidé d’agir.

Le PDG Adam Aron a félicité ces investisseurs pour leur soutien. La société a retardé son assemblée annuelle des actionnaires de plus d’un mois pour donner à ces investisseurs la possibilité d’assister à l’événement et de « faire entendre leurs voix importantes ».

Aron et AMC prévoient de faire un don de 50 000 $ au Dian Fossey Gorilla Fund – un clin d’œil clair à ces nouveaux investisseurs, qui se font appeler des singes et appellent Aron « Silverback ». AMC a également modifié son style de communication pour parler directement avec les actionnaires via les médias sociaux, y compris YouTube. Aron a même renouvelé son intérêt pour Twitter, « suivant » des centaines de comptes liés à « l’armée des singes ».

AMC Investor Connect est la prochaine étape dans la stratégie de l’entreprise de se connecter avec ces investisseurs. La plateforme offre aux actionnaires des promotions exclusives, comme des articles gratuits ou à prix réduit et des invitations à des projections spéciales, ainsi que des communications directes avec Aron.

« Au cours de mon mandat de plus de cinq ans en tant que PDG d’AMC, j’ai été très fier des relations que j’ai tissées avec les propriétaires d’AMC », a déclaré Aron dans un communiqué mercredi. « Avec AMC Investor Connect, cet effort dans l’établissement de relations se poursuivra à un rythme soutenu même si nos actionnaires se comptent maintenant par millions. Après tout, ces personnes sont les propriétaires d’AMC et je travaille pour elles. »