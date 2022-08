AMC partage plus de 30% du réservoir alors que le propriétaire de Regal Cinemas met en garde contre une faillite potentielle

L’AMC 25 et Regal Cinemas sur la 42e rue à Times Square à New York.

AMC a baissé de plus de 30% dans les échanges avant commercialisation, s’appuyant sur une perte de plus de 26% la semaine dernière. La baisse survient alors que son rival Cineworld a déclaré lundi qu’il envisageait de déposer le bilan.

Après que Cineworld a publié un avertissement sur sa position de liquidité la semaine dernière, le PDG d’AMC, Adam Aron, a déclaré dans un communiqué que “nous restons confiants quant à l’avenir d’AMC” et que la société était “plutôt optimiste” quant aux films à venir au quatrième trimestre et en 2023.

Même si 2022 a vu de grands succès cinématographiques comme “Top Gun: Maverick” et que les dirigeants de studio ont signalé leur intérêt à revenir en salles au lieu de sorties en streaming uniquement, le box-office américain reste bien en deçà de ses niveaux d’avant la pandémie.

AMC a déclaré plus de 5 milliards de dollars de dette à long terme à la fin du deuxième trimestre. Ce total grimpe à plus de 10 milliards de dollars si l’on inclut les obligations de location et d’autres passifs à long terme.

Un nouveau dividende sur les actions privilégiées d’AMC pourrait également avoir un impact sur les échanges. Les «unités APE» de la chaîne de théâtre, un outil permettant à la société de potentiellement lever des fonds supplémentaires à l’avenir, devraient commencer à être commercialisées lundi. La nouvelle classe d’actions ressemble à un fractionnement d’actions à certains égards.

“N’oubliez pas qu’avec l’APE voyant sa première transaction sur le NYSE à un moment donné demain matin, la valeur de votre investissement AMC sera la combinaison de vos actions AMC et de vos nouvelles unités APE. Une action AMC plus une nouvelle unité APE ajoutées ensemble – par rapport à une simple part AMC auparavant », a écrit Aron sur Twitter le dimanche.

La récente baisse des actions d’AMC coïncide avec le renversement brutal de Bed Bath & Beyond. Les deux noms sont devenus des actions de mème, avec un grand pourcentage d’investisseurs particuliers et de suivis sur les réseaux sociaux. Bed Bath & Beyond a chuté de plus de 40% vendredi après que l’investisseur activiste Ryan Cohen a révélé qu’il avait vendu la totalité de sa participation dans l’entreprise.