AMC Networks nomme Kristin Dolan PDG

La fondatrice et PDG de 605, Kristin Dolan, participe à un panel d’experts sur l’avenir de la vidéo au CES 2018 au Park Theatre du Monte Carlo Resort and Casino à Las Vegas le 10 janvier 2018 à Las Vegas, Nevada.

Réseaux AMC la société qui possède des chaînes de télévision comme AMC et IFC, a nommé Kristin Dolan son nouveau PDG mercredi.

Dolan, qui deviendra PDG à compter du 27 février, a siégé au conseil d’administration d’AMC et travaillé en étroite collaboration avec l’entreprise. Elle est une vétéran de l’industrie et a récemment occupé le poste de PDG de 605, une société d’analyse de données qui mesure les chiffres d’audience des réseaux de télévision.

Elle est également l’épouse, bien que séparée, de James Dolan, le président exécutif par intérim d’AMC Networks, James Dolan.

“Je suis impatient d’apporter ma vaste expérience – dans la programmation, les opérations de câblodistribution et, plus récemment, l’utilisation de données pour réinventer la publicité télévisée – pour tirer parti des solides atouts d’AMC Networks, conduire la prochaine phase de croissance de l’entreprise et créer de la valeur pour les actionnaires dans le années à venir”, a déclaré Kristin Dolan dans un communiqué de presse mercredi, notant qu’AMC est l’endroit où elle a commencé sa carrière.

Dolan a occupé divers postes de marketing chez AMC, alors connue sous le nom de Rainbow Media, au début de sa carrière. Elle a également passé 16 ans dans divers rôles chez Cablevisions Systems Corp., la société de télévision par câble qui appartenait autrefois à la famille Dolan avant qu’elle ne soit vendu à Altice en 2016.

En novembre, Christina Spade a quitté son poste de PDG moins de trois mois après avoir été promue à ce poste. La même semaine, AMC a annoncé à ses employés qu’elle subirait une importante série de licenciements, qui représentaient environ 20% de son personnel américain, avait précédemment rapporté CNBC.

La famille Dolan a réfléchi à la meilleure façon de faire avancer AMC Networks en ce qui concerne la coupure de cordon et un marché publicitaire serré.

Dans une note au personnel en novembre, James Dolan a déclaré que la société pensait que les pertes liées à la coupe du cordon auraient été endiguées par le streaming. “Cela n’a pas été le cas. Nous sommes principalement une entreprise de contenu et les mécanismes de monétisation du contenu sont en plein désarroi”, a-t-il déclaré au personnel dans une note de service à l’époque.

Peu de temps après la démission de Spade, AMC annoncé il entamerait une restructuration “conçue pour réaliser des réductions de coûts significatives, à la lumière de la” coupure de cordon “et des impacts connexes ressentis dans l’industrie des médias ainsi que des perspectives économiques plus larges”, selon un dossier de valeurs mobilières. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que la restructuration soit achevée d’ici la fin de cette année.

Plus de la moitié des revenus d’AMC Networks proviennent du bouquet traditionnel de télévision payante, qui saigne les abonnés alors qu’ils optent pour des services de streaming moins chers.

En plus de sa chaîne de télévision linéaire homonyme, connue pour son contenu comme “The Walking Dead”, et de nouvelles séries récentes construites à partir de la bibliothèque de la romancière Anne Rice, la société possède des services de streaming comme AMC+ et Shudder, axé sur l’horreur.

Depuis un certain temps déjà, AMC Networks est considéré comme une cible d’acquisition pour les grandes entreprises de médias qui cherchent à étoffer leurs bibliothèques.