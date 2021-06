AMC mène les stocks de mèmes à la baisse vendredi pour clôturer une semaine folle

L’AMC Empire 25 près de Times Square est ouvert alors que les cinémas de New York rouvrent pour la première fois en un an après la fermeture du coronavirus, le 5 mars 2021.

Les actions AMC ont chuté de plus de 7% dans les échanges avant bourse vendredi après avoir chuté de 18% lors de la session précédente. Le titre est toujours en hausse de près de 100% sur la semaine. Bed Bath & Beyond et BlackBerry ont tous deux chuté d’environ 1% à 2% en début de séance après avoir respectivement progressé de 14% et 58% pour la semaine. La star de l’action meme originale GameStop a glissé de 2% en pré-commercialisation après avoir gagné 16% cette semaine. Le commerce a été relativement calme pour GameStop ces derniers temps, car AMC a attiré la plus grande partie de l’attention.

AMC ne perd pas de temps pour profiter de son rallye massif et lever de nouveaux capitaux. Le PDG Adam Aron a demandé aux actionnaires lors d’un chat en direct sur YouTube jeudi soir d’autoriser son entreprise à émettre jusqu’à 25 millions d’actions supplémentaires. Cela est intervenu après qu’AMC a vendu 20 millions d’actions dans le cadre de deux transactions distinctes au cours de la semaine dernière, générant environ 800 millions de dollars en espèces.

La première transaction concernait Mudrick Capital, qui a payé plus de 230 millions de dollars pour 8,5 millions d’actions. Ensuite, AMC a révélé jeudi avoir vendu 11,5 millions d’actions supplémentaires pour 587 millions de dollars.

Le volume des transactions sur AMC et d’autres actions mèmes a explosé cette semaine alors que les commerçants de détail sur le tristement célèbre forum WallStreetBets ont continué à s’encourager mutuellement. AMC et Blackberry ont tous deux échangé plus de 500 millions d’actions jeudi, devenant les deux actions les plus actives sur le Nasdaq.

Les échanges effrénés ont frustré de nombreux analystes de Wall Street qui prédisent les cours des actions en fonction des fondamentaux des entreprises. L’analyste de Bank of America, Curtis Nagle, a jeté l’éponge sur Beth Bath & Beyond vendredi, faisant passer l’action à « pas de notation ».

« L’augmentation du cours de l’action de BBBY correspond aux grands mouvements de la semaine dernière avec les » actions meme « comme GME, AMC et BB », a déclaré Nagle dans une note aux clients. « En conséquence, nous passons à No Rating car nous pensons que les actions de BBBY ne se négocient plus sur les fondamentaux. Les investisseurs ne devraient plus se fier à notre opinion d’investissement précédente ou à notre objectif de cours. »

La couverture courte pourrait être à nouveau en jeu pour ces noms spéculatifs privilégiés par les traders de Reddit. AMC a vendu environ 18% de ses actions flottantes à découvert, contre environ 5% pour une action américaine moyenne, selon les données de S3 Partners. Le rallye de cette semaine a poussé les pertes des vendeurs à découvert à plus de 5 milliards de dollars sur l’année, selon les données de S3.