AMC : Les ministres de la Santé doivent intervenir pour améliorer les soins de santé

Alors que les systèmes de santé surchargés à travers le pays connaissent le chaos et la perspective de s’effondrer alors que le nombre de grippes, de COVID-19 et de maladies à VRS augmente encore au cours des mois hivernaux à venir, l’Association médicale canadienne demande aux ministres de la Santé de prendre des mesures urgentes.

La présidente de l’AMC, la Dre Alika Lafontaine, veut que les ministres de la Santé se concentrent sur la rétention du personnel.

«Nous devons vraiment nous assurer que les personnes au sein du système finissent par rester dans le système et qu’elles s’épanouissent et finissent par travailler de manière durable», a déclaré le Dr Lafontaine à Your Morning de CTV vendredi.

Dans une déclaration publiée vendredi, avant une réunion des ministres de la Santé prévue à Vancouver ce week-end, l’AMC affirme que les ministres de la Santé du Canada ont une «occasion en or» de créer une «action tangible» pour stabiliser les systèmes de santé à travers le pays.

Il demande à 14 ministres de la Santé, des niveaux fédéral, provinciaux et territoriaux, d’augmenter la rétention du personnel grâce à des incitatifs, de recueillir des données sur la main-d’œuvre et de permettre aux employés de «travailler dans tout leur champ d’exercice».

De plus, il demande un permis d’exercice pancanadien pour les médecins, des investissements supplémentaires dans l’infrastructure physique et numérique, l’amélioration de l’accès aux soins grâce à des systèmes virtuels et la rationalisation des processus d’octroi de licences internationaux afin que les professionnels de la santé qui sont des immigrants puissent entrer plus rapidement dans le système.

Les hôpitaux de tout le pays signalent des pénuries de personnel et ont dû faire face à des fermetures de salles d’urgence tout au long de l’été et à l’automne.

À Toronto, un syndicat représentant les travailleurs de première ligne a déclaré aux journalistes fin septembre qu’environ 15 000 travailleurs de la santé et 500 ambulanciers paramédicaux devaient être embauchés cette année pour remédier aux pénuries de personnel.

Les membres des services d’urgence du SCFP ont également déclaré que l’Ontario devait embaucher 46 000 travailleurs immédiatement afin de maintenir les services en activité.

Une enquête menée par CTV News en octobre a révélé que les infirmières quittent le système de santé de l’Ontario, attirées par de meilleurs chèques de paie et avantages sociaux.

“Ce n’est qu’un cycle. Et la raison pour laquelle nous continuons à entrer dans ces cycles est que nous ne résolvons pas nos problèmes », a déclaré Lafontaine.

Pour retenir les travailleurs, il s’agit vraiment de changer l’environnement de travail, de s’assurer que les gens se sentent soutenus et valorisés, a-t-il expliqué.

Le système de soins de santé peut devenir plus souple au profit de tous les Canadiens, car il serait en mesure de répondre aux besoins plus rapidement, a-t-il déclaré. L’autorisation d’exercer pancanadienne des médecins ferait partie de ce changement possible.

Par exemple, pour fournir du travail dans d’autres provinces en tant qu’anesthésiologiste, Lafontaine a dit qu’il a dû faire face à un processus d’inscription de neuf à 12 mois qui, selon lui, était une bureaucratie inutile qui a ralenti sa capacité à aider.

“Si nous ouvrons ces opportunités pour nous de travailler plus étroitement pour nous soutenir les uns les autres et pour être plus mobiles, je pense que vous allez voir des gens migrer vers des endroits où vivent des patients”, a-t-il déclaré.

L’intégration plus rapide des médecins et des travailleurs de la santé formés à l’étranger dans le système est une partie de la solution, tout en permettant aux travailleurs en général d’être plus mobiles dans la pratique des soins de santé à travers le pays, a déclaré Lafontaine.

“Toutes ces choses ont vraiment la possibilité d’améliorer vraiment l’expérience des patients canadiens”, a-t-il déclaré.