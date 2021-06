AMC, les actions meme pourraient déclencher plus de chaleur dans la semaine à venir alors que les investisseurs attendent des nouvelles de l’inflation

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York. NYSE

Les données sur l’inflation sont un point culminant de la semaine à venir, alors que les investisseurs se concentrent sur les nouvelles économiques dans le vide entre la saison des résultats et la prochaine réunion de la Fed. L’indice des prix à la consommation de mai est publié jeudi, et il pourrait faire chaud après avoir augmenté en avril. L’inflation est considérée comme un déclencheur important qui pourrait amener la Fed à se retirer de ses politiques accommodantes, si la hausse des prix semble être plus forte et plus persistante que prévu. Les actions étaient plus élevées la semaine dernière, mais les actions des mèmes étaient beaucoup plus chaudes. AMC Entertainment a encore gagné 100 % et a augmenté de 2 700 % depuis janvier.

L’énergie a été le secteur majeur le plus performant, gagnant plus de 6,7% alors que les prix du pétrole ont bondi de près de 5% la semaine dernière. Les REIT ont été la deuxième meilleure performance, en hausse de 3,1%, suivies des financières, en hausse de 1,2% et de la technologie, également en hausse de 1,2%. Mais ce sont les actions mèmes qui ont fait la une des journaux et ont également contribué aux inquiétudes concernant la mousse sur le marché boursier. « Les gens pensent que c’est nouveau. Ce n’est pas du tout le cas », a déclaré le fondateur de Satori Fund, Dan Niles, à propos de la frénésie commerciale. Il a noté qu’il y avait une mousse similaire dans les noms d’actions individuelles en 1999, lorsque les entreprises ont ajouté dotcom à leurs noms pour attirer l’attention des investisseurs.

« Ce qui est nouveau, c’est que ces commerçants sont armés de contrôles de relance. Ils peuvent s’organiser plus facilement sur des choses comme WallStreetBets, ils peuvent travailler à domicile et il n’y a pas de trading sans frais. Ce sont les différences », a déclaré Niles sur CNBC. « So, si cela intéresse les gens à investir, c’est très bien. Ce que je n’aime pas, c’est quand des gens contractent en quelque sorte des hypothèques sur leur maison et se mettent en danger si la chose s’effondre », a-t-il ajouté. « Vous voulez pouvoir investir ce que vous pouvez vous permettre. à perdre si vous allez jouer dans quelque chose comme ça. »

Steve Massocca, directeur général de Wedbush Securities, a déclaré que le commerce de noms comme GameStop et Bed Bath and Beyond est l’une des choses qui l’ont rendu plus prudent sur le marché. Il a déclaré que les valorisations élevées des noms de mèmes ne devraient pas durer. « Cela va durer aussi longtemps que les cigales le seront », a-t-il déclaré. Le S&P 500 au cours de la semaine dernière a gagné 0,6%, passant à 4 229, à seulement 9 points de son plus haut historique. Le Dow Jones a augmenté de 0,7% à 34 756 et le Nasdaq a gagné 0,5% à 13 814.

Observer les signes d’inflation

Massocca a déclaré que les investisseurs devraient rester concentrés sur des choses comme l’inflation, car cela pourrait être ce qui incite la Réserve fédérale à renverser sa politique de facilité. La Fed a jusqu’à présent déclaré qu’elle considérait les chiffres plus élevés de l’inflation comme transitoires. Les économistes s’attendent à ce que l’IPC soit en hausse de 4,7% d’une année sur l’autre, après le rythme de 4,2% d’avril, selon Dow Jones. L’inflation sous-jacente devrait être en hausse de 0,4% pour le mois et de 3,4% en glissement annuel. « Je deviens nerveux. Je vois des signes d’un sommet. Je lève systématiquement des liquidités. Je pense que le marché semble trop cher », a déclaré Massocca. « Nous allons nous débarrasser de la poussière de Covid. L’économie va être très, très bonne et en règle générale, je pense que la politique monétaire va réagir dans une certaine mesure. » Il a déclaré que la manie des mèmes n’était qu’un signe, mais que l’étincelle d’une vente pourrait être n’importe quoi, y compris un commentaire belliciste de la Fed. « Qui sait ce que c’est, mais le petit bois se construit et dès qu’un match arrive, le marché se prépare à un recul de 7 à 10 % à un moment donné », a-t-il déclaré. « Qui sait par quoi ça commence… L’un des candidats sera très probablement une sorte de réduction de la politique monétaire. » La crainte d’un retrait de la Fed de sa politique de facilité pèse sur le marché. Le rapport sur l’emploi de vendredi en mai était surveillé de près, mais les gains d’emplois plus faibles que prévu ont renforcé le fait que la Fed pourrait continuer à retarder les changements de politique pour le moment. Il y a eu 559 000 créations d’emplois en mai, bien en deçà des 671 000 attendus. Maintenant, le rapport sur l’IPC est le prochain point d’intérêt, avant la réunion de la Fed des 15 et 16 juin. La question est de savoir s’il fera si chaud que la Fed devra peut-être réévaluer son point de vue sur la nature temporaire de l’inflation, ou pourrait-elle montrer que les hausses de prix atteignent un pic ? « Il y a de l’inflation là-bas. Vous pouvez la voir partout », a déclaré Massocca.

Conversation conique

Le marché s’attendait à ce que la Fed commence à parler du dénouement de ses achats d’obligations plus tard cette année, de nombreux stratèges ciblant le symposium de la Fed à Jackson Hole fin août. La Fed devrait d’abord discuter de la réduction de ses achats des mois avant de prendre des mesures. Ensuite, il réduira lentement ses achats. Après cela, il pourrait envisager des hausses de taux d’intérêt, désormais attendues par le marché avant 2023. Niles a déclaré que la tendance des actions mèmes a été alimentée en partie par la Fed. Les marchés regorgent de liquidités alors que la Fed maintient les taux à zéro et maintient ses achats mensuels d’au moins 120 milliards de dollars en titres du Trésor et hypothécaires. « Lorsque la Fed recule avec le tapering, je pense que c’est à ce moment-là que vous pouvez entrer et dire: » OK « , nous pouvons potentiellement poursuivre et raccourcir certains de ces noms très appréciés parce que c’est à ce moment-là que l’argent gratuit disparaît et que vous commencez réellement à contracter une partie de cet argent gratuit », a-t-il déclaré. « C’est à ce moment-là que les choses commencent à devenir dangereuses à la baisse. » Pour l’instant, Niles a déclaré qu’il restait à l’écart des noms qui sont fortement recherchés par les investisseurs de détail ou qui ont un grand intérêt à court terme et sont ciblés par Wall Street. « Vous voulez rester à l’écart de ce genre de choses maintenant, à moins que vous ne le fassiez en très petite taille », a-t-il déclaré. Il n’y a que quelques gains dans la semaine à venir. Mercredi, l’un des rares noms signalés est le nom de mème GameStop. Campbell Soup rapporte également ce jour-là, et Chewy rapporte jeudi. Les ministres des Finances du G-7 se réunissent ce week-end et le président Joe Biden assistera vendredi à une réunion des dirigeants de l’organisation à Cornwall, en Angleterre.

Calendrier de la semaine à venir